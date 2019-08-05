«Опасаются потерять контроль над ситуацией»: чем вызвано очередное обострение отношений США и Турции

США раскритиковали Турцию за намерение начать военную операцию против курдов в Сирии. В Госдепартаменте назвали такие действия неприемлемыми. Как сообщают американские СМИ, Пентагон намерен предотвратить ввод турецких войск на переговорах. Эксперты отмечают, что причина беспокойства США — опасения потерять позиции и союзников в Сирии. Однако, как считают аналитики, противоречия между Турцией и США носят более глубокий характер, а сигналом ухудшения отношений стал недавний спор вокруг покупки Анкарой российских ЗРК С-400.

Пентагон намерен остановить военную операцию турецких войск в Сирии. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на свои источники. По информации издания, 5 августа делегация, состоящая из высокопоставленных представителей Минобороны США, должна представить Анкаре свои предложения по решению проблемы Северной Сирии. Эта часть арабской страны контролируется лояльными США курдскими формированиями. Однако Анкара считает их причастными к террористической деятельности в своих, приграничных с Сирией провинциях.

Как передаёт The Washington Post, предложения американцев включают в себя совместную военную операцию США и Турции по обеспечению безопасности полосы к югу от сирийско-турецкой границы глубиной около 9 миль и длиной 87 миль. Якобы из неё будут выведены курдские боевики и разрушены созданные курдами укрепления.

Однако, как отмечает издание, Анкара уже отвергла аналогичные предложения США, настаивая на создании зоны безопасности вдоль своей границы шириной не менее 20 миль. Также Турция не намерена делить с США контроль над этой областью.

Напомним, что в воскресенье, 4 августа президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о намерении начать военную операцию в Сирии.

«Наша новая цель — восток реки Евфрат. Мы проинформировали Россию и США о готовности к новой операции в Сирии», — цитирует главу турецкого государства агентство Anadolu.

По словам Эрдогана, Анкара не намерена бездействовать в тот момент, когда с контролируемой курдами территории осуществляются провокации и обстрелы приграничных населённых пунктов.

Реджеп Тайип Эрдоган

Reuters

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Конфликт интересов

В Госдепартаменте США назвали возможную турецкую военную операцию в Сирии «неприемлемой».

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«Такие односторонние военные действия на северо-востоке Сирии вызывают серьёзную обеспокоенность, особенно когда американские военнослужащие могут находиться поблизости, пока продолжаются наши и местные сирийские партнёрские операции против остатков ИГ*. Мы сочли бы любое подобное действие неприемлемым и таким образом вновь призываем Турцию работать с нами над совместным подходом», — заявила ТАСС руководитель пресс-службы Госдепа Морган Ортэгус.

Как отметил в разговоре с RT руководитель политического направления Центра исследований современной Турции Юрий Мавашев, реакция США была полностью предсказуема.

«Совершенно очевидно, что США опасаются потерять контроль над ситуацией. Ясно, что на севере Сирии США вели свою долгую игру на протяжении нескольких лет. И они не хотят терять там свои позиции и своих союзников, — пояснил Мавашев. — Они понимают, если турецкие вооружённые силы войдут, а США не защитят своих союзников — курдов, то это будет удар по имиджу США. Но главная причина — это потеря контроля в Сирии».

Реджеп Эрдоган заявлял о намерении ввести войска в Северную Сирию ещё в декабре прошлого года. Однако после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом отложил операцию. После этого Трамп заявил о намерении вывести американские войска из Сирии.

В течение нескольких месяцев Турция и США вели переговоры о том, как будет выглядеть возможная зона безопасности в северо-восточной Сирии. Однако найти взаимоприемлемое решение так и не удалось.

Курдские ополченцы в Сирии

Reuters

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25 июля министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что проинформировал США о готовности Анкары к «односторонним шагам по нейтрализации угроз» на этом направлении. На следующий день о намерении силовым образом решить проблему с курдскими формированиями заявил Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы намерены уничтожить террористический коридор к востоку от Евфрата, чем бы ни завершились переговоры с США об установлении зоны безопасности вдоль границ Сирии», — цитирует заявление турецкого лидера Hurriyet Daily News.

По словам Юрия Мавашева, Турция и США с 2014 года пытаются согласовать позицию по северу Сирии, но так и не смогли прийти к взаимоприемлемому решению.

«У США и Турции разные интересы, — утверждает политолог. — США заинтересованы в слабом фрагментированном и главное подконтрольном им Ближнем Востоке. Турки заинтересованы в том, чтобы увеличить свою роль в регионе. США ведут курс на ослабление региональных центров силы, а Турция именно к ним и относится».

Клубок противоречий

Обострение противоречий между Анкарой и Вашингтоном в Сирии совпало с общим охлаждением отношений между двумя странами этим летом. Одна из причин — резко негативная реакция Соединённых Штатов на начавшиеся в июле поставки в Турцию российских ЗРК С-400 Триумф.

Несмотря на неоднократные требования американцев, Турция не отказалась от сделки. В итоге Минобороны США пригрозило исключить Анкару из программы производства самолёта пятого поколения F-35.

Обе стороны обвинили друг друга в нарушении союзнических обязательств, которыми связаны Турция и США как члены НАТО. Кроме того, Анкара пообещала «ответные меры», если США решатся ввести против неё санкции.

Ещё одно направление, на котором обозначились в прошлом месяце противоречия Анкары и Вашингтона, — вопрос добычи углеводородов в Восточном Средиземноморье. В середине июля совет ЕС заявил о введении санкций против Турции в ответ на геологоразведочную деятельность турецких судов на шельфе Кипра. Анкара объясняет эту активность стремлением обеспечить интересы турецкой общины Северного Кипра. Эта территория с 1974 года контролируется турецкими вооружёнными силами. Также часть территориальных вод вокруг Кипра Турция считает своими.

В начале июля США осудили действия турецких судов, которые вели разведку месторождений природного газа на кипрском шельфе. В специальном заявлении Госдеп назвал эту активность «провокационным шагом».

Здание Государственного департамента США в Вашингтоне

Reuters

© Joshua Roberts

12 июля палата представителей конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2020 год, в котором предлагается снять эмбарго на поставку оружия кипрским властям. США ввели это ограничение в 1987 году. В свою очередь Реджеп Тайип Эрдоган назвал эту инициативу «бессмысленной угрозой» американо-турецким отношениям, а одного из наиболее ярых сторонников отмены оружейного эмбарго в отношении Никосии — сенатора-демократа Роберта Менендеса — «врагом Турции».

Ещё одной болезненной темой в американо-турецких отношениях стали требования Турции выдать предполагаемого организатора попытки государственного переворота в 2016 году — Фетхуллаха Гюлена. В июле Анкара предоставила США дополнительную информацию в рамках дела об экстрадиции. Однако американская сторона считает доказательства вины Гюлена недостаточными.

Кризис доверия

Как отмечают опрошенные RT эксперты, американцы находятся в сложном положении, так как им не хочется терять союзника, обладающего крупнейшей армии в регионе.

«Это ценный союзник, — отметил в разговоре с RT старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор Надеин-Раевский. — Но с другой стороны, своеволие, по мнению США, категорически должно быть наказуемо».

«Своеволием», по словам эксперта, стали закупки систем С-400 у России. Таким образом Анкара продемонстрировала, что самостоятельно принимает решения, касающиеся собственной национальной безопасности.

В свою очередь, Юрий Мавашев отмечает, что те проблемы, которые накопились в отношениях Турции и США, «носят системный характер».

«У них целый список проблем, а самое главное — это всё наслаивается на недоверие. Когда есть доверие, то даже очень сложные вопросы можно разрешать постепенно, но его как раз нет, — считает эксперт. — Турки судят не по словам, а по делам. По этой причине можно прогнозировать, что в ближайшие пять-десять лет преодолеть этот кризис недоверия будет крайне сложно».

По словам Мавашева, ситуация обостряется в том числе из-за позиции конгресса США — конгрессмены занимаю более непримиримую позицию по отношению к Турции, чем Трамп.

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По мнению Виктора Надеина-Раевского, ни Вашингтон, ни Анкара не готовы окончательно разорвать отношения. Он отметил, что Турция в значительной степени остаётся зависимой от поставок американской военной техники для обеспечения собственной безопасности.

Однако после неудачной попытки переворота в 2016 году турецкие власти провели масштабные чистки против проамерикански настроенной части офицерства, замечает эксперт. В результате позиции сторонников ориентации на Вашингтон ослабли. Это совпало с фундаментальными изменениями в приоритетах турецкой внешней политики.

«В будущем отношения США и Турции, по крайней мере, при Эрдогане вряд ли улучшатся, — считает Надеин-Раевский. — Европейский вектор политики тоже себя не оправдал. Турки начали больше ориентироваться на азиатских партнёров, мусульманские страны и Россию».

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.