«США лишаются репутации надёжного партнёра»: что может предпринять Турция в ответ на исключение из программы F-35

В связи с исключением из программы по созданию истребителей F-35 Анкара лишится около $9 млрд. Об этом заявила замминистра обороны США по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд. По её словам, процесс вывода Турции из проекта может завершиться к концу марта 2020 года и обернётся тем, что страна «потеряет рабочие места и возможности для экономического развития». В Анкаре отмечают, что такой шаг не имеет законных оснований и ослабит южный фланг НАТО. Как полагают эксперты, прогнозы американской стороны относительно больших финансовых потерь Турции значительно преувеличены. При этом Вашингтон из-за односторонних мер против Анкары может лишиться репутации надёжного партнёра среди своих союзников, указывают аналитики.

Вашингтон оценил потери Турции от исключения из программы по созданию истребителя пятого поколения F-35 в $9 млрд. Об этом на брифинге заявила замминистра обороны США по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд.

«К сожалению, из-за этого решения (покупать российские ЗРК С-400. — RT) Турция абсолютно точно потеряет рабочие места и возможности для экономического развития в будущем, — заявила Лорд. — Она не получит более $9 млрд, которые ей предполагалось выделить в рамках участия в реализации программы на протяжении всего срока».

Также по теме «Механизм давления не сработал»: почему Турция считает поставки С-400 гарантией своего суверенитета Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что отсрочек по поставкам С-400 не предвидится. Первые комплексы должны быть переданы...

По словам замминистра обороны США, Вашингтон и его партнёры едины в своём решении начать «процесс официального исключения» Турции из программы по созданию американского истребителя-бомбардировщика.

«Вместе с Управлением совместной программы F-35 мы продолжим полноценное взаимодействие с партнёрами по программе, пока будет происходить оперативное исключение Турции из партнёрства», — заявила Лорд.

Она добавила, что всё пройдёт организованно, «в уважительной и взвешенной манере». Как отмечает замминистра обороны, турецкие сотрудники прекратят участие в программе к 31 июля. Кроме того, Лорд рассчитывает, что процедура исключения Турции из программы завершится к концу марта 2020 года.

«Этот процесс предусматривает внесение изменений в производственную базу и цепь снабжения программы, однако благодаря перспективному планированию последствия для партнёрства по F-35 в целом будут незначительными», — уточняют в Пентагоне.

Вместе с тем президент США Дональд Трамп заявил, что, хотя ситуация вокруг поставок С-400 в Турцию очень сложная, речи о введении против Анкары санкций пока не идёт.

«Наказать за независимый курс»

МИД Турции отреагировал на заявление Вашингтона, назвав несправедливым решение американской стороны исключить Анкару из программы по производству американских истребителей из-за покупки С-400.

«Несправедливо, что Турция, которая является одним из основных партнёров программы F-35, исключена из неё», — сообщили во внешнеполитическом ведомстве республики.

При этом в турецком МИД подчеркнули, что этот «односторонний шаг не связан с духом союзничества и не имеет законных оснований».

Штаб-квартира Минобороны США

AFP

В министерстве добавили, что заявления Вашингтона об угрозе американским истребителям со стороны С-400 безосновательны. Турецкая сторона также напомнила, что Белый дом не ответил на предложение Турции о создании рабочей группы с участием НАТО по урегулированию ситуации вокруг поставок F-35. По мнению Анкары, это «наиболее очевидный признак предвзятости со стороны США и нежелания добросовестно решать эту проблему».

Также по теме «Попытки диктовать свои условия»: как Вашингтон убеждает Анкару отказаться от контракта на поставку С-400 Соединённые Штаты предложили Турции «ряд вариантов» в обмен на отказ республики от контракта на поставку российских ЗРК С-400. Об этом...

В свою очередь, министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что решение Вашингтона негативно скажется на мощи Североатлантического альянса. Он также подчеркнул, что попытки в одностороннем порядке исключить Турцию из проекта F-35 не имеют под собой никаких законных оснований.

«Мы ожидаем от США отказа от шагов, которые могут повредить нашим отношениям. Это наше естественное право как стратегического партнёра», — цитирует Anadolu Акара.

Напомним, поставки российских зенитных ракетных комплексов С-400 Турции начались на прошлой неделе, и на данный момент уже 15 транспортных самолётов доставили на авиабазу Мюртед компоненты ЗРК. Заключённый между Москвой и Анкарой контракт предполагает приобретение турецкой стороной четырёх дивизионов С-400 за $2,5 млрд. Вашингтон выступил с резкой критикой такого шага и попытался сорвать сделку. Однако власти Турции не раз заявляли, что не намерены отказываться от российских комплексов, несмотря на угрозы санкций со стороны США.

Цифра в $9 млрд, о которой заявляет американская сторона, прогнозируя финансовые потери Анкары, является «очень сильно завышенной», считает профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев.

«Кроме того, будущее программы F-35 под большим вопросом», — отметил эксперт в разговоре с RT.

В свою очередь, директор Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев заявил, что Белый дом так и не ответил Анкаре на предложение о создании рабочей группы с участием НАТО по урегулированию ситуации вокруг поставок F-35, поскольку является «хромой уткой», вынужденной оглядываться на конгресс.

«А там друзей Турции крайне мало. Конгрессмены хотят наказать республику за независимый курс. Понятно, что в таких обстоятельствах конструктивного диалога быть не может по определению. Задача Вашингтона в том, чтобы продиктовать условия, а не договариваться», — пояснил собеседник RT.

«Лишаются репутации»

Отметим, что Соединённые Штаты уже не в первый раз угрожают турецкой стороне ограничительными мерами в случае развёртывания российских С-400. Так, 17 июля в администрации США заявили, что сделка с Москвой будет иметь для республики «пагубные последствия», в частности сделает невозможными поставки американских истребителей.

«Самолёты F-35 не могут использоваться совместно с платформой российской разведки, которая собирает данные и будет использована для изучения передовых возможностей (истребителей. — RT)», — отмечается в сообщении Белого дома.

Госсекретарь США Майк Помпео и американский президент Дональд Трамп

Reuters

© Leah Millis

В администрации американского президента добавили, что «закупка С-400 подрывает ту приверженность, которую выражают все союзники альянса по отказу от приобретения российских систем».

За день до этого официальный представитель Госдепартамента Морган Ортагус заявила, что госсекретарь США Майк Помпео и президент страны Дональд Трамп рассматривают варианты принятия мер в отношении Турции из-за покупки российских ЗРК в рамках закона «О противодействии врагам Америки посредством санкций» (CAATSA).

Ранее Вашингтон уже прекратил обучение турецких лётчиков на истребителях F-35, а сенат принял законопроект, запрещающий передачу Анкаре американских самолётов и соответствующих технологий.

Как отмечает Дмитрий Евстафьев, Вашингтон изначально делал ставку на силовое давление в отношении Анкары.

«Сейчас Трамп тем более не в состоянии вести продуктивный диалог с Турцией по F-35, потому что любые уступки республике в этом вопросе могут обернуться для него политическим самоубийством — его сразу обвинят в том, что он российский агент», — уточнил эксперт.

Евстафьев полагает, что для США последствия исключения Турции из проекта по F-35 могут быть остро ощутимыми.

«В вопросах коллективного производства вооружения стороны зависят друг от друга. Теперь Соединённым Штатам придётся искать страны, где компоненты, которые производила Турция, будут не хуже и ненамного дороже», — заявил аналитик.

По словам Евстафьева, Анкара рассматривалась Вашингтоном как один из важнейших рынков сбыта американских истребителей, но Белый дом предпочёл его потерять.

«Кроме того, США окончательно лишаются репутации надёжного партнёра и демонстрируют, что в политическом маневрировании они не всесильны», — подчеркнул эксперт.

Подобное мнение разделяет и Юрий Мавашев. По его словам, «для США эти удары по Турции не останутся безболезненными».

«Турецкая Республика незаменима для Вашингтона на Ближнем Востоке. Однако Белый дом постарается скрыть эти потери, выстраивая и укрепляя контакты с Иорданией и рядом других арабских государств», — спрогнозировал аналитик.

«Верное решение»

Москва может поставить Турции истребители поколения 4++ Су-35, если Анкара выразит такое желание. Об этом журналистам заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов после сообщения турецкого МИД об исключении Анкары из программы по производству F-35.

Со своей стороны Турция уже выработала план действий на случай, если Вашингтон откажется от поставок республике истребителей-бомбардировщиков и введёт санкции. Об этом в конце июня заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, Анкара обратится в Международный трибунал.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Reuters

© Umit Bektas

«Мы уже заплатили США $1,25 млрд в рамках проекта F-35. Если они пойдут на такой неверный шаг, мы обратимся в Международный арбитражный суд, чтобы американцы вернули нам деньги, потраченные на данный момент», — отметил турецкий лидер в интервью японской газете Nikkei.

Эрдоган также напомнил, что в этой сделке Анкара для американской стороны не просто очередной покупатель, а партнёр по производству истребителей-бомбардировщиков, так как Турция выпускает большое количество деталей для этих самолётов.

Кроме того, президент подчеркнул, что Соединённые Штаты не имеют права вводить санкционные ограничения в отношении турецкой стороны из-за поставок С-400, поскольку контракт с Россией был заключён до принятия закона CAATSA.

Евстафьев оценивает намерение Анкары подать в суд на США как «эффективное ответное политическое действие».

«То, что Эрдоган начал решать проблему в рамках международного права, — верное решение. Однако Вашингтон вряд ли вернёт деньги: для него это будет означать фиаско», — отметил аналитик.

При этом Турция может предложить другим странам полученные от США производственные технологии, подчеркнул эксперт.

«Например, Китаю: на турецких заводах могут начать производство компонентов для военной техники КНР, что для американцев будет крайне болезненно», — спрогнозировал Евстафьев.

По его словам, Анкара также в состоянии повысить арендную ставку для американских государственных институтов и объектов.

«Однако больше всего возможностей ответить Вашингтону есть у Анкары в политическом поле. Например, в одностороннем порядке изменить систему регулирования прохода через черноморские проливы для американских судов или надавить на американских сателлитов в регионе», — отметил аналитик.

В свою очередь, Юрий Мавашев согласен с тем, что у Анкары есть механизмы противодействия Вашингтону в ответ на его односторонние действия по исключению республики из программы F-35.