Трамп пока не рассматривает санкции против Турции
- Reuters
«Ситуация с Турцией очень сложная и жёсткая. Мы остаёмся в контакте с турецкими властями», — цитирует Трампа Daily Sabah.
Ранее в Турцию прибыл 14-й самолёт с компонентами российского ЗРК С-400.
Поставки российских систем ПВО начались в пятницу, 12 июля.
После этого в Белом доме заявили, что приобретение Анкарой американских самолётов F-35 стало невозможным. Как отмечали в США, С-400 являются «платформой российской разведки» для сбора данных.
МИД Турции назвал несправедливым решение Вашингтона.
Министерство обороны США заявило, что финансовые потери Турции от исключения из программы создания самолётов F-35 составят $9 млрд.