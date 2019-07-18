Трамп пока не рассматривает санкции против Турции

Короткая ссылка
Президент США Дональд Трамп заявил, что в данный момент не рассматривает санкции против Турции в связи с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Трамп пока не рассматривает санкции против Турции
  • Reuters

«Ситуация с Турцией очень сложная и жёсткая. Мы остаёмся в контакте с турецкими властями», — цитирует Трампа Daily Sabah.

Ранее в Турцию прибыл 14-й самолёт с компонентами российского ЗРК С-400

Поставки российских систем ПВО начались в пятницу, 12 июля.

После этого в Белом доме заявили, что приобретение Анкарой американских самолётов F-35 стало невозможным. Как отмечали в США, С-400 являются «платформой российской разведки» для сбора данных.

МИД Турции назвал несправедливым решение Вашингтона.

Министерство обороны США заявило, что финансовые потери Турции от исключения из программы создания самолётов F-35 составят $9 млрд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить