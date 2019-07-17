В Турции приземлились ещё два самолёта с компонентами С-400

Ещё два самолёта с компонентами российского ЗРК С-400 прибыли на турецкую авиабазу Мюртед. Об этом сообщило Министерство обороны Турции.

Reuters

«Поставки компонентов ЗРК С-400 продолжаются. 14-й самолёт приземлился на авиабазе Мюртед», — говорится в сообщении в Twitter. S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda 14'üncü uçak Mürted Hava Meydanı’na indi. pic.twitter.com/3oUSwFQm4V — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 17, 2019 Ранее 17 июля на авиабазу прибыл 13-й самолёт. Официальный представитель Госдепартамента Морган Ортагус заявила, что Вашингтон изучает варианты принятия мер в отношении Турции в связи с покупкой российских зенитных ракетных систем С-400. Эксперт Эдуард Лозанский прокомментировал в беседе с НСН вероятность введения санкций против третьих стран из-за С-400.