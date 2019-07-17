В Турции приземлились ещё два самолёта с компонентами С-400

Короткая ссылка
Ещё два самолёта с компонентами российского ЗРК С-400 прибыли на турецкую авиабазу Мюртед. Об этом сообщило Министерство обороны Турции.
В Турции приземлились ещё два самолёта с компонентами С-400
  • Reuters

«Поставки компонентов ЗРК С-400 продолжаются. 14-й самолёт приземлился на авиабазе Мюртед», — говорится в сообщении в Twitter.

Ранее 17 июля на авиабазу прибыл 13-й самолёт.

Официальный представитель Госдепартамента Морган Ортагус заявила, что Вашингтон изучает варианты принятия мер в отношении Турции в связи с покупкой российских зенитных ракетных систем С-400.

Эксперт Эдуард Лозанский прокомментировал в беседе с НСН вероятность введения санкций против третьих стран из-за С-400.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить