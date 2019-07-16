В США заявили об изучении возможных мер против Турции из-за С-400

Короткая ссылка
Официальный представитель Госдепартамента Морган Ортагус заявила, что Вашингтон изучает варианты принятия мер в отношении Турции в связи с покупкой российских зенитных ракетных систем С-400.
В США заявили об изучении возможных мер против Турции из-за С-400
  • © Пресс-служба Минобороны РФ

По её словам, госсекретарь США Майк Помпео и президент страны Дональд Трамп изучают варианты, доступные в рамках закона «О противодействии врагам Америки посредством санкций» (CAATSA).

«Госсекретарь и президент изучают все варианты, которые доступны в рамках закона CAATSA», — цитирует её РИА Новости.

Ранее кандидат на пост главы Пентагона Марк Эспер заявил, что покупка Анкарой С-400 подрывает потенциал истребителей-бомбардировщиков F-35.

16 июля в Турцию прибыли очередные самолёты с компонентами ЗРС С-400.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить