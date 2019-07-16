В США заявили об изучении возможных мер против Турции из-за С-400
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По её словам, госсекретарь США Майк Помпео и президент страны Дональд Трамп изучают варианты, доступные в рамках закона «О противодействии врагам Америки посредством санкций» (CAATSA).
«Госсекретарь и президент изучают все варианты, которые доступны в рамках закона CAATSA», — цитирует её РИА Новости.
Ранее кандидат на пост главы Пентагона Марк Эспер заявил, что покупка Анкарой С-400 подрывает потенциал истребителей-бомбардировщиков F-35.
16 июля в Турцию прибыли очередные самолёты с компонентами ЗРС С-400.