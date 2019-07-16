В США заявили о подрыве потенциала F-35 из-за С-400

Кандидат на пост министра обороны США Марк Эспер заявил, что покупка Турцией российских ЗРС С-400 подрывает потенциал истребителей-бомбардировщиков F-35, в разработке которых принимает участие Анкара.

«Покупка С-400 фундаментально подрывает потенциал F-35 и наши возможности в будущем по поддержанию преимущества в воздухе», — цитирует Эспера РИА Новости.

Он также добавил, что если его утвердят на должность министра обороны, то он будет говорить главе турецкого Минобороны, что у страны может быть либо С-400, либо F-35.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что С-400 не несут угрозы для НАТО, в частности для самолётов F-35.

Поставки новейших систем ПВО начались в пятницу, 12 июля.