В США заявили о подрыве потенциала F-35 из-за С-400

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Кандидат на пост министра обороны США Марк Эспер заявил, что покупка Турцией российских ЗРС С-400 подрывает потенциал истребителей-бомбардировщиков F-35, в разработке которых принимает участие Анкара.
В США заявили о подрыве потенциала F-35 из-за С-400
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«Покупка С-400 фундаментально подрывает потенциал F-35 и наши возможности в будущем по поддержанию преимущества в воздухе», — цитирует Эспера РИА Новости.

Он также добавил, что если его утвердят на должность министра обороны, то он будет говорить главе турецкого Минобороны, что у страны может быть либо С-400, либо F-35. 

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что С-400 не несут угрозы для НАТО, в частности для самолётов F-35. 

Поставки новейших систем ПВО начались в пятницу, 12 июля. 

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