В США заявили о подрыве потенциала F-35 из-за С-400
- @RusEmbEst
«Покупка С-400 фундаментально подрывает потенциал F-35 и наши возможности в будущем по поддержанию преимущества в воздухе», — цитирует Эспера РИА Новости.
Он также добавил, что если его утвердят на должность министра обороны, то он будет говорить главе турецкого Минобороны, что у страны может быть либо С-400, либо F-35.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что С-400 не несут угрозы для НАТО, в частности для самолётов F-35.
Поставки новейших систем ПВО начались в пятницу, 12 июля.