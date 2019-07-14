Эрдоган: НАТО должно быть счастливо от поставок Турции С-400

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в НАТО должны быть довольны приобретением Анкарой российских систем С-400, так как это только усилит альянс.
Эрдоган: НАТО должно быть счастливо от поставок Турции С-400
  • Reuters

«Приобретение ЗРК С-400 сильно повлияет на НАТО. Оно должно быть счастливо от этого», — цитирует Эрдогана портал Haberler.

По его словам, Турция является одним из пяти самых сильных членов НАТО и «самой мощной опорой» альянса в регионе.

Кроме того, Эрдоган напомнил о чётком выполнении Турцией своих обязательств перед организацией по уплате взносов.

«И если такая обязательная страна, как Турция, получив С-400, станет сильнее в области своей безопасности, кто также станет сильнее? Это усилит и сам альянс», — заключил турецкий лидер.

Ранее Эрдоган назвал сделку по покупке С-400 важнейшей в современной истории Турции.

Первые поставки российских ракет С-400 в Турцию начались в пятницу, 12 июля. 

В НАТО уже выразили обеспокоенность по поводу начала поставки С-400 в Турцию.

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