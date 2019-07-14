Эрдоган назвал сделку по С-400 важнейшей в современной истории Турции

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сделка по покупке российских зенитных ракетных систем С-400 стала важнейшей в современной истории Турции.
Эрдоган назвал сделку по С-400 важнейшей в современной истории Турции
  • Reuters

«В настоящий момент важнейшим соглашением в нашей современной истории является сделка по С-400», — приводит слова Эрдогана портал Haberler.

При этом он подчеркнул, что покупка С-400 не означает, что Турция готовится к войне.

«Системы ПВО призваны обеспечить мир и безопасность в нашей стране. Другие предпринимаемые нами шаги совершаются для того, чтобы улучшить наши оборонительные возможности», — заявил турецкий президент.

Ранее в Минобороны России подтвердили поставку Турции очередного комплекта компонентов С-400 в рамках исполнения контрактных обязательств.

В то же время Bloomberg со ссылкой на источники передавало, что США планируют в ближайшие дни объявить о санкциях против Турции в связи с началом поставок С-400.

Директор Института стратегических исследований РУДН Дмитрий Егорченков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» выразил уверенность, что Турция осознаёт бесперспективность сотрудничества только с европейскими странами и НАТО.

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