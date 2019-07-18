В Турции заявили о несправедливости решения США по F-35

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МИД Турции назвал несправедливым решение Вашингтона об исключении Анкары из программы по производству истребителей F-35 в связи с покупкой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства Турции.

«Белый дом и Министерство обороны США объявили, что наша страна будет исключена из программы F-35 из-за поставок систем ПВО С-400», — говорится в заявлении.

В турецком МИД заявили, что этот «односторонний шаг не связан с духом союзничества и не имеет законных оснований».

«Несправедливо, что Турция, которая является одним из основных партнёров программы F-35, исключена из неё», — отметили в ведомстве.

В сообщении подчёркивается, что утверждение об угрозе F-35 со стороны С-400 безосновательно, а также отмечается, что «оставшееся без ответа предложение Турции о создании рабочей группы по этому вопросу с участием НАТО является наиболее очевидным признаком предвзятости со стороны США и нежелания добросовестно решать эту проблему».

Ранее Белый дом заявил о несовместимости закупок Турцией С-400 и F-35.

Позднее в американском оборонном ведомстве рассказали о финансовых потерях Турции из-за исключения из программы создания самолётов F-35.

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