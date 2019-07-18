В Турции заявили о несправедливости решения США по F-35
Соответствующее заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства Турции.
«Белый дом и Министерство обороны США объявили, что наша страна будет исключена из программы F-35 из-за поставок систем ПВО С-400», — говорится в заявлении.
В турецком МИД заявили, что этот «односторонний шаг не связан с духом союзничества и не имеет законных оснований».
«Несправедливо, что Турция, которая является одним из основных партнёров программы F-35, исключена из неё», — отметили в ведомстве.
В сообщении подчёркивается, что утверждение об угрозе F-35 со стороны С-400 безосновательно, а также отмечается, что «оставшееся без ответа предложение Турции о создании рабочей группы по этому вопросу с участием НАТО является наиболее очевидным признаком предвзятости со стороны США и нежелания добросовестно решать эту проблему».
Ранее Белый дом заявил о несовместимости закупок Турцией С-400 и F-35.
Позднее в американском оборонном ведомстве рассказали о финансовых потерях Турции из-за исключения из программы создания самолётов F-35.