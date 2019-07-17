Пентагон оценил потери Турции от исключения из программы создания F-35

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Министерство обороны США оценило финансовые потери Турции от исключения из программы создания самолётов F-35.
Пентагон оценил потери Турции от исключения из программы создания F-35
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра обороны США по закупкам Эллен Лорд.

По данным американского ведомства, финансовые потери турецкой стороны составят $9 млрд.

«Турция, очевидно, к сожалению, потеряет рабочие места и некоторые экономические возможности. Она недополучит $9 млрд в доле средств, которые должны были быть направлены ей в рамках программы кооперации по программе F-35», — подчеркнула она.

По её словам, турецкая сторона должна была производить более 900 деталей для F-35.

Ранее Белый дом заявил о несовместимости закупок Турцией С-400 и F-35.

Эксперт Эдуард Лозанский прокомментировал НСН вероятность введения санкций против третьих стран из-за С-400.

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