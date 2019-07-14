«Для защиты нацбезопасности»: Эрдоган назвал покупку С-400 «самым важным соглашением» в новейшей истории Турции

Покупка российских ЗРК С-400 — самое важное соглашение в новейшей истории Турции. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. Он также отметил, что эти системы ПВО «укрепят мощь НАТО». В воскресенье, 14 июля, на турецкую авиабазу Мюртед прибыли ещё три самолёта с элементами С-400. Между тем в США продолжают обсуждать возможное введение санкций против Анкары за покупку российских вооружений. В частности, американские СМИ сообщили, что Вашингтон объявит об ответных мерах в течение недели.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сделка по покупке российских С-400 стала «самым важным соглашением в современной истории страны». При этом он отметил, что системы были приобретены для защиты мира и национальной безопасности государства, а не в рамках подготовки к войне.

«НАТО следует оставаться спокойным в связи с нашим решением купить системы С-400. Мы являемся важной опорой для защиты НАТО. Эти орудия еще больше укрепят силу НАТО», — добавил Эрдоган.

В воскресенье, 14 июля, ещё три самолёта российской военно-транспортной авиации доставили в Турцию элементы зенитных ракетных систем С-400 «Триумф». Об этом сообщили в турецком Минобороны, после чего эту информацию подтвердили в российском военном ведомстве.

«Поставки элементов противовоздушных и противоракетных систем дальнего радиуса действия С-400 продолжаются по графику», — сообщили в Министерстве национальной обороны Турции, отметив, что в воскресенье, 14 июля, на авиабазе Мюртед под Анкарой приземлились пятый, шестой и седьмой самолёты из России.

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı planlandığı şekilde devam ediyor. Bu kapsamda yedinci uçak Mürted Hava Meydanı’na indi. pic.twitter.com/PHaHwkVc1f — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 14 июля 2019 г.

В свою очередь, в пресс-службе Минобороны РФ подтвердили, что очередная поставка в Турцию компонентов ЗРК С-400 была осуществлена в рамках исполнения Москвой своих контрактных обязательств. Реализация этой программы происходит в соответствии с договорённостями о совершенствовании системы ПВО Турции, которых достигли лидеры двух стран Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.

«Доставка в Турцию компонентов ЗРС-400 осуществляется в строгом соответствии с условиями заключённого с турецкой стороной контракта и в согласованные сторонами сроки», — подчеркнули в Минобороны.

Там напомнили, что «Триумф» — новейшая система ПВО, предназначенная для поражения широкого спектра современных и перспективных средств воздушного нападения в условиях интенсивного радиопротиводействия.

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Непосредственные поставки зенитных систем по заключённому в 2017 году контракту начались в пятницу, 12 июля, когда на авиабазу Мюртед прибыли первые три самолёта военно-транспортной авиации России.

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу тогда заявил, что никаких проблем по поставкам нет, а в секретариате оборонной промышленности Минобороны Турции сообщили, что эксплуатация ЗРК начнётся после того, как они будут собраны.

Министр обороны республики Хулуси Акар напомнил, что выбор в пользу С-400 был сделан после анализа всех существующих предложений на рынке и серии переговоров, в том числе с представителями США, России, Китая и Франции. Он добавил, что наряду с исполнением контракта по «Триумфам» Анкара также рассматривает возможность покупки американских систем ПВО Patriot.

Комментируя начало поставок ЗРК, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в беседе с RT выразил мнение, что Турция станет первой ласточкой в этом вопросе, и в других странах Ближневосточного региона также появятся как С-400, так и более современные системы ПВО/ПРО.

«Мы будем тесно сотрудничать, объёмы этого сотрудничества очень велики. И уверен, что мы должны это сотрудничество всячески развивать», — сказал он RT.

На этом фоне в Вашингтоне продолжают обсуждать возможность введения против Анкары санкций из-за военно-технического сотрудничества с Москвой. К такому шагу американского лидера Дональда Трампа призвала группа сенаторов, предложивших надавить на Турцию в рамках закона CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»).

В свою очередь, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что о введении рестрикций в отношении Турции может быть объявлено в течение недели. Отмечается, что Белый дом сделал выбор в пользу «наиболее целесообразного» пакета мер из трёх возможных вариантов. Источники не уточняют, какие именно сферы затронут санкции и в чём они будут заключаться.

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Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок полагает, что призыв группы конгрессменов ввести санкции против Анкары, в частности, обусловлен тесными связями парламентариев с американским военно-промышленным комплексом.

«В данном случае закупка Турцией у России С-400 может в принципе трактоваться как недружественный шаг по отношению к США, хотя вроде как к Соединённым Штатам она не имеет отношения. Так что, я думаю, вполне возможно, какие-то санкции действительно последуют», — пояснил эксперт.

Кроме того, добавил собеседник RT, в Вашингтоне понимают: если сейчас не будет серьёзной реакции на закупку Анкарой С-400, это может стать сигналом для других стран, что приобретение российского оружия вместо американского допустимо и не приведёт к существенным последствиям. А значит, другие союзники США также могут последовать примеру Турции, что обернётся убытками для американского ВПК.

При этом глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков констатировал, что ни о каких санкциях не шло бы и речи, если бы Анкара сделала выбор в пользу комплексов Patriot, а не С-400.

«Сбыт Штатами своего оружия союзникам — одна из целей существования НАТО. А теперь пусть в альянсе расскажут о «равноправии» его членов», — отметил сенатор.

Американский комплекс Patriot

Reuters

© Ints Kalnins

Отметим, что в свете начала поставок С-400 в Турцию европейские политологи и СМИ начинают анализировать, по какой именно причине Эрдоган принял решение всё же сохранить контракт с Москвой, несмотря на возможные санкции и угрозу приостановки участия Турции в проекте F-35.

По мнению автора немецкого издания Die Welt, одна из причин заключается в том, что турецкий лидер рассматривает Москву в качестве более перспективного (чем Вашинтон) партнёра для переговоров по Ближнему Востоку, поскольку влияние России в регионе существенно возросло в последние годы.

По словам обозревателя Radio France Жан-Марка Фура, начало поставок российских ЗРК может «изменить большой геополитический баланс сил» из-за того, что долгое время бывшая «оплотом НАТО на восточном фронте» Турция начинает закупать вооружение у России — «традиционного противника» альянса. Также этот шаг может свидетельствовать о развороте Анкары в сторону Москвы и Пекина, а не Брюсселя и Вашингтона, как это было раньше.

«Это не просто история о поставках оружия, это поворотный момент, — полагает журналист. — Учитывая стержневую роль Турции, потенциальная цепная реакция может быть серьёзной».

В свою очередь, немецкий политолог, профессор Кёльнского университета Томас Егер на страницах журнала Focus Online не исключил, что конфликт вокруг покупки С-400 может усугубиться настолько, что Турция может задуматься о выходе из НАТО. Эксперт полагает, что вероятность этого события будет зависеть от того, насколько сильным будет давление со стороны Вашингтона и Москвы и в ком Эрдоган увидит гарантию своего политического выживания.

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Причём клин в Североатлантический альянс уже вбит, и недоверие среди союзников будет нарастать, даже если Турция не покинет НАТО по собственному желанию, полагает Егер. Он добавил, что хотя такое положение дел касается жизненно важных интересов стран ЕС, Европа не оказывает никакого влияния на развитие ситуации.

Вместе с тем сама по себе поставка систем ПРО и их установка российскими специалистами в Турции — это «огромная победа для Владимира Путина», репутация которого на международной арене набирает вес, отмечает эксперт.

Комментируя такую оценку, член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов констатировал, что у России и Турции много совпадающих интересов на Ближнем Востоке, а двусторонние отношения как на межправительственном, так и на межпарламентском уровне интенсивно развиваются.

«Поэтому военно-техническое сотрудничество как часть этих отношений будет всё больше укрепляться. Это естественный процесс... Это стремление Турции обеспечить свою безопасность и свой суверенитет», — отметил парламентарий.

По словам старшего научного сотрудника Института мировой экономики и международных отношений РАН, директора Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона Виктора Надеина-Раевского, в сложившейся ситуации США прежде всего угрожают Турции прекращением поставок истребителей F-35. Однако Анкара является участником этого проекта, поэтому Вашингтону придётся искать нового производителя для ряда узлов и деталей самолёта, хотя возможные рестрикции по военной линии будут чувствительными и для Турции.

«Такие санкции ей будут неприятны. Турки угрожают тем, что они начнут покупать российские истребители пятого поколения. Трудно сказать, что американцам будет легче пережить. Но отказ от продажи самолётов пятого поколения скажется и на том, что американцы потеряют и этот рынок. Этого можно ожидать», — отметил эксперт.

Собеседник RT добавил, что американским властям предстоит урегулировать крайне непростой вопрос, балансируя между защитой определённого сегмента рынка оборонной продукции и сохранением отношений со своим стратегическим союзником в регионе.