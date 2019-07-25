Партия «Триумфа»: завершён первый этап поставок ЗРК С-400 в Турцию

В Турцию доставлена первая партия компонентов российских ЗРК С-400, заявили в оборонном ведомстве страны. В рамках стартовавших 12 июля поставок совершено 30 авиарейсов. В Госдуме отметили, что Анкара приобрела высококлассное вооружение на выгодных условиях. Покупка С-400 вопреки требованиям США отказаться от сделки усилит политический имидж Турции как независимого игрока, считают эксперты.

Первый этап поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию завершён, заявили в Анкаре.

«Поставки первой партии компонентов С-400 на авиабазу Мюртед в Анкаре завершились сегодня​​​. В её рамках прибыло 30 самолётов. Ожидается, что поставки второй партии будут также осуществлены в Анкару», — говорится в заявлении оборонного ведомства Турции, которое приводит агентство Anadolu.

Поставки российских систем ПВО в страну начались 12 июля. Как отмечается, за это время было осуществлено 30 авиарейсов. Ожидается, что поставки второй партии будут также осуществлены в Анкару.

Контракт о поставке С-400 на сумму $2,5 млрд был заключён между Москвой и Анкарой в сентябре 2017 года. Согласно договорённости, турецкая сторона получила полковой комплект — два дивизиона.

Турция стала третьей страной, в которую поставили российские системы С-400. Первыми двумя покупателями ЗРК стали Белоруссия и Китай. В перспективе комплексы также получит Индия.

Ожидается, что в Турции С-400 заступят на дежурство в начале 2020 года.

По информации Минобороны, С-400 предназначен для защиты важнейших стратегических объектов от массированного воздушного удара противника. Комплекс способен уничтожать все аэродинамические цели, летящие со скоростью до 4,8 км/с.

Возможности С-400 позволяют поражать все известные средства авиации (беспилотники, истребители пятого поколения с технологией «стелс», самолёты-разведчики), современные оперативно-тактические ракеты, включая американские «Томагавки».

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин отметил, что Турция осуществила сделку, поскольку С-400 объективно превосходят аналоги по своим техническим параметрам и дешевле как в эксплуатации, так и по стоимости.

«Конечно, те условия, на которых их Турция приобретала, они абсолютно шикарные для неё. Более того, у Турции существует конфликт с американцами. Здесь абсолютно понятна логика действий. Да, Турция является членом НАТО, но Турции выгодно по многим показателям покупать комплексы С-400», — сказал парламентарий в беседе с RT.

Отправка первой партии ЗРС С-400 в Турцию в рамках исполнения межгосударственного контракта

© Кадр: видео Минобороны РФ

«Турция показала, что она — проверенный партнёр»

Контракт на поставку С-400 Турции стал причиной масштабных разногласий между Анкарой и Вашингтоном. Соединённые Штаты требовали от турецкой стороны отказаться от сделки с Россией и купить вместо С-400 американские системы Patriot. Официальные лица США неоднократно выражали недовольство по факту поставок С-400 в Турцию.

«Турция более 65 лет является надёжным партнёром и союзником по НАТО, но приобретение С-400 подрывает обязательства, которые все союзники по НАТО взяли на себя по отношению к российским системам. Это будет иметь пагубные последствия для взаимодействия Турции с альянсом», — говорится в заявлении Госдепа США, датированном 20 июля 2019 года.

Одним из рисков в противостоянии с США для Турции являются санкции в рамках американского закона CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций». — RT).

Согласно этому документу, Соединённые Штаты могут вводить ограничительные меры второго уровня против стран, участвующих в сделках с компаниями из Ирана, России и КНДР, которые находятся под американскими санкциями.

Ещё одним резонансным вопросом является участие Турции в программе по производству американских истребителей F-35. В июне постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что Турция не сможет одновременно иметь российские С-400 и американские F-35.

Отметим, что самолёты F-35 производятся по программе кооперации ряда стран НАТО под эгидой США. Турция является участником программы с 2002 года, и на предприятиях этой страны производятся отдельные детали для истребителя. В планах Анкары значилась покупка около 100 экземпляров F-35.

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с RT назвал факт поставки С-400 Турции окончанием «главной политической интриги года».

«Понятно, что Турция рисковала и рискует очень многим, но, безусловно, этот шаг направлен на усиление политической субъектности Турции как независимого актора, а не шестерёнки или винтика в Североатлантическом альянсе», — сказал эксперт в беседе с RT.

По его мнению, Турция своими действиями приковала к себе сильное внимание не только со стороны Вашингтона, но и со стороны всего мира. Блохин отметил, что речь идёт об усилении политического имиджа Турции как независимого игрока.

«Конечно, понятно, что, с одной стороны, Вашингтон готов рвать и метать, но с другой — для Вашингтона понятно, что Турция важна в рамках НАТО. Если этот кризис будет усугубляться, то, конечно, будут начинаться дискуссии об изменении партнёрства Турция — НАТО», — сказал эксперт.

Он не исключил, что в случае дальнейших попыток эскалации ситуации со стороны Вашингтона Турция может рассмотреть предложение российской стороны о возможной поставке самолётов Су-35.

«Турция показала, что она — проверенный партнёр. Российско-турецкие отношения прошли испытание на прочность различными событиями… Теперь Турция себя зарекомендовала в качестве такого игрока, с которым можно договариваться», — заключил эксперт.