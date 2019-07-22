Чавушоглу предупредил США об ответных мерах на санкции из-за С-400

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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара заинтересована в развитии сотрудничества с США, но готова принять ответные меры в случае введения санкций со стороны Вашингтона из-за покупки российских ЗРК С-400.
Чавушоглу предупредил США об ответных мерах на санкции из-за С-400
  • Reuters

«Конечно, мы бы хотели, чтобы наши отношения продолжались как отношения двух партнёров по НАТО. Но если они проявят к нам враждебный настрой, то мы примем ответные меры», — заявил турецкий министр в эфире телеканала TGRT.

Ранее он сообщил, что С-400 заступят на боевое дежурство в начале 2020 года.

В Белом доме предупредили Анкару о «пагубных последствиях» после закупок С-400, которые якобы несовместимы с американскими самолётами F-35

При этом в Минобороны Турции отметили, что исключение её из программы по F-35 негативно скажется на обороноспособности НАТО на южном направлении.

Поставки С-400 в Турцию начались 12 июля.

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