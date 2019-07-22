Россия и Турция ведут переговоры по производству деталей для С-400

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Россия и Турция ведут переговоры по вопросам лицензионного производства элементов зенитных ракетных комплексов С-400, заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов.
Россия и Турция ведут переговоры по производству деталей для С-400
  • Reuters

«Подобная практика на мировом рынке военно-технического сотрудничества является редкостью... Уровень двусторонних отношений (Москвы и Анкары. — RT), в том числе в сфере промышленности, растёт», — отметил он в интервью агентству Anadolu.

Чемезов также рассказал, что в настоящее время обсуждаются варианты оказания Россией помощи Турции в создании национальной системы ПВО и ПРО большой дальности.

По его словам, страны вместе разрабатывают проекты по созданию авиационных и вертолётных комплексов, комплектующих к бронетанковой технике, а также обслуживанию поставленного вооружения.

«Турция проявляет интерес к новейшим российским боевым модулям, средствам ПВО разной дальности, а также к противотанковым комплексам», — подчеркнул глава «Ростеха».

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что С-400 начнут боевое дежурство в начале 2020 года.

12 июля начались первые поставки российских систем ПВО в Турцию.

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