В России заявили о готовности поставить Турции истребители Су-35
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«Если наши турецкие коллеги изъявят желание, мы готовы проработать поставки Су-35», — цитирует Чемезова Интерфакс.
Ранее в Турцию прибыл 14-й самолёт с компонентами российского ЗРК С-400.
Поставки российских систем ПВО начались в пятницу, 12 июля.
После этого в Белом доме заявили, что приобретение Анкарой американских самолётов F-35 стало невозможным. Как отмечали в США, С-400 являются «платформой российской разведки» для сбора данных.
МИД Турции назвал несправедливым решение Вашингтона.
Министерство обороны США заявило, что финансовые потери Турции от исключения из программы создания самолётов F-35 составят $9 млрд.