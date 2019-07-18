В России заявили о готовности поставить Турции истребители Су-35

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что Россия готова поставить Турции новейшие истребители Су-35 в случае поступления соответствующего запроса от Анкары.

«Если наши турецкие коллеги изъявят желание, мы готовы проработать поставки Су-35», — цитирует Чемезова Интерфакс.

Ранее в Турцию прибыл 14-й самолёт с компонентами российского ЗРК С-400.

Поставки российских систем ПВО начались в пятницу, 12 июля.

После этого в Белом доме заявили, что приобретение Анкарой американских самолётов F-35 стало невозможным. Как отмечали в США, С-400 являются «платформой российской разведки» для сбора данных.

МИД Турции назвал несправедливым решение Вашингтона.

Министерство обороны США заявило, что финансовые потери Турции от исключения из программы создания самолётов F-35 составят $9 млрд.