Трамп прокомментировал ситуацию с закупкой Турцией F-35

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Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал ситуацию с закупкой Турцией F-35.
Трамп прокомментировал ситуацию с закупкой Турцией F-35
  • Reuters

«Турция также заказала у США больше 100 самолётов F-35, существенно больше, и планировала заказать (ещё. — RT) больше», — цитирует ТАСС Трампа.

При этом, отметил он, так как у Турции «есть система ракет, которая произведена в России, им теперь запрещено приобрести больше 100 самолётов».

Трамп заявил, что у него «хорошие отношения с президентом Эрдоганом». По его словам, турецкий лидер «хотел купить ракеты Patriot», а США «отказывались продавать».

«А затем он заключил сделку с другой страной, Россией, на покупку её системы, которую он даже не хотел. После этого мы внезапно начали говорить, что теперь продадим Patriot. Но из-за того факта, что он купил российскую ракету, нам теперь не разрешено поставлять ему самолёты, которые стоят миллиарды долларов. Это несправедливая ситуация», — отметил президент США.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что С-400 не несут угрозы для НАТО, в частности для самолётов F-35. 

Поставки российских систем ПВО начались в пятницу, 12 июля. 

Эксперт Эдуард Лозанский прокомментировал НСН вероятность введения санкций против третьих стран из-за С-400.

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