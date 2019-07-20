The Times рассказала о последствиях закупки Турцией С-400

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Британская газета The Times со ссылкой на информированные источники рассказала о возможных последствиях закупки Турцией российских ЗРК С-400.
The Times рассказала о последствиях закупки Турцией С-400
  • © РИА Новости

Как уточняет ИноТВ, собеседники издания сообщили, что «беспрецедентный разлад» в отношениях Вашингтона и Анкары на фоне закупки турецкой стороной вооружения российского производства «привёл к крупнейшему за последнее десятилетие кризису в НАТО».

«Как только Турция возьмёт на вооружение российские комплексы, часть которых уже доставлена, она больше не будет полноценным членом системы противоракетной обороны НАТО», — говорится в тексте.

Также, как отмечает газета, покупка Турцией С-400 вместо американской системы ПВО Patriot вызвала сомнения в возможности «продолжения военного сотрудничества» Анкары и Вашингтона.

Однако, по словам представителей Пентагона, данное решение не повлияет на стратегические отношения сторон.

Ранее в Соединённых Штатах заявили, что приобретение Турцией американских самолётов F-35 стало невозможным из-за ситуации с закупкой российских ЗРК. 

Также эксперт Эдуард Лозанский прокомментировал НСН вероятность введения санкций против третьих стран из-за С-400.

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