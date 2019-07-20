Помпео заявил Чавушоглу о «разочаровании» из-за ситуации с С-400

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RT
Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу выразил «разочарование» в связи с покупкой Анкарой российских зенитных систем С-400.
Помпео заявил Чавушоглу о «разочаровании» из-за ситуации с С-400
  • Reuters

Об этом говорится в сообщении Госдепартамента США.

В ходе переговоров Помпео выразил Чавушоглу соболезнования в связи с гибелью турецкого дипломата в иракском Эрбиле 17 июля.

Также он заявил о приверженности США решению проблем безопасности Турции на турецко-сирийской границе.

«Госсекретарь также передал разочарование Соединённых Штатов в связи с приобретением Турцией российской зенитной ракетной системы С-400», — заявили в американском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее СМИ сообщили, что Чавушоглу и Помпео обсудили ситуацию с С-400 и F-35.

Эксперт Эдуард Лозанский прокомментировал НСН вероятность введения санкций против третьих стран из-за С-400.

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