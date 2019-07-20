Помпео заявил Чавушоглу о «разочаровании» из-за ситуации с С-400
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Об этом говорится в сообщении Госдепартамента США.
В ходе переговоров Помпео выразил Чавушоглу соболезнования в связи с гибелью турецкого дипломата в иракском Эрбиле 17 июля.
Также он заявил о приверженности США решению проблем безопасности Турции на турецко-сирийской границе.
«Госсекретарь также передал разочарование Соединённых Штатов в связи с приобретением Турцией российской зенитной ракетной системы С-400», — заявили в американском внешнеполитическом ведомстве.
Ранее СМИ сообщили, что Чавушоглу и Помпео обсудили ситуацию с С-400 и F-35.
Эксперт Эдуард Лозанский прокомментировал НСН вероятность введения санкций против третьих стран из-за С-400.