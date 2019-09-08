«Важное направление сотрудничества»: Россия поставит Индии С-400 в течение 18—19 месяцев

Индия получит российские зенитно-ракетные комплексы С-400 в течение 18—19 месяцев. Об этом заявил вице-премьер России Юрий Борисов, добавив, что контракт уже был проавансирован. Договор на $5,43 млрд между Москвой и Нью-Дели был подписан в 2018 году. Своё недовольство военно-техническим сотрудничеством двух стран неоднократно выражали США, угрожая даже ввести санкции против Индии за приобретение С-400. Однако эксперты отмечают, что Вашингтону не удастся надавить на индийскую сторону.

Россия поставит Индии зенитно-ракетные комплексы С-400 в течение 18—19 месяцев. Об этом заявил вице-премьер по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов. По его словам, аванс за поставки уже получен.

«(Контракт. — RT) проавансирован, и в строгом соответствии с графиком всё будет поставлено. Там, по-моему, около 18—19 месяцев», — передаёт РИА Новости слова политика.

В Индии сообщали о желании приобрести системы С-400 ещё в 2015 году. Контракт на поставку комплексов был подписан три года спустя в ходе визита в страну президента России Владимира Путина, сумма соглашения составила $5,43 млрд.

«Контракт был подписан 5 октября 2018 на поставки системы С-400 из России. Поставки, вероятно, будут произведены к апрелю 2023 года», — заявлял госминистр обороны Индии Шрипад Наик в июле 2019 года.

Ранее пресс-секретарь президента России назвал ситуацию с поставками С-400 в Индию благоприятной. По его словам, российская и индийская делегации обсуждали этот вопрос в рамках дискуссии о военно-техническом сотрудничестве во время Восточного экономического форума во Владивостоке.

«Обсуждалась чувствительная, но очень важная тема нашего взаимодействия — это элементы военно-технического сотрудничества. Интерес со стороны наших индийских партнёров большой. И обсуждение этой темы (я имею в виду тему ВТС) потом было продолжено и в ходе переговоров между российской и индийской делегациями», — рассказал Песков в эфире программы «Вечерние новости» на Первом канале.

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Реакция США

Предполагаемые поставки С-400 в Индию вызывают серьёзное раздражение Вашингтона. США угрожают применить к стране санкции за покупку комплексов.

«Ни для одной страны нет исключений, когда речь заходит об С-400. Мы всерьёз обеспокоены возможным приобретением этих комплексов и продолжаем переговоры на тему того, как США или другие поставщики оборонной техники могут помочь Индии», — отмечала в июле помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс.

Она также заявила, что, хотя Индия и начала в последние годы процесс диверсификации поставщиков вооружений, на настоящий момент 65—70% военной техники страны все ещё российского происхождения. По словам Уэллс, США дают понять Индии, что готовы удовлетворить её «потребности в сфере обороны».

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Тем не менее у Соединённых Штатов не получится изменить решение Индии о закупке комплексов, рассказал RT член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков. По его словам, у США нет рычагов давления на Индию, поскольку американские компании слишком сильно зависят от индийского сырья.

«Америка сильно зависит от индийской химической и металлургической промышленности. Если вы посмотрите на секторы экономики Индии, вы увидите, сколько сырья частные американские корпорации покупают для производства лекарств. Если Америка захочет перекрыть Индии кран на поставку химической промышленности, лекарств, металлургической промышленности, то они очень сильно высекут сами себя», — уверен эксперт.

Кроме того, Индия является ядерной державой с огромным населением и развивающейся экономикой, что позволяет ей вести независимую политику, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин. Индия только выиграет от партнёрства с Россией, предлагающей альтернативы сотрудничеству с США, полагает он.

«Исходя из того, что некоторые наши потенциальные партнёры не могут по указке США работать с нами, в этом плане оставшиеся страны, которые проявляют такую смелость, будут только выигрывать. Россия будет таким странам создавать благоприятные условия, которых, может быть, не было бы, если бы рынок был более широк для нас. Эти страны ситуацию прекрасно понимают», — рассказал RT депутат.

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С другой стороны, негодование США из-за приобретения С-400 различными странами служит неплохой рекламой для российских систем на международном рынке, считает Шерин.

«Конечно, то негодование, которое выражают США в связи с приобретением некоторыми странами С-400, является хорошей рекламой нашей системы. Все страны прекрасно понимают, что эта система очень хороша. Если даже члены НАТО приобретают вооружение, аналог которому есть в США, значит, это хорошее вооружение, оно более эффективно и надёжно, а также у него лучше соотношение цены и качества», — заключает политик.

Напомним, сейчас системы С-400 поставляются в Турцию. В конце августа Минобороны республики заявило о втором этапе поставок комплексов в страну. Турция планирует развернуть системы на своей территории к апрелю 2020 года, об этом сообщал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Кроме того, комплексы уже закупил Китай, системы имеются и у Белоруссии. Также в СМИ появлялись сообщения о том, что к С-400 проявили интерес такие страны, как Саудовская Аравия, Вьетнам, Катар и Марокко.