«Особо привилегированное партнёрство»: как развивается сотрудничество России и Индии

Россия и Индия демонстрируют положительную динамику сотрудничества в разных сферах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По итогам встречи со своим индийским коллегой Субраманиамом Джайшанкаром он высоко оценил растущий товарооборот между двумя странами и перспективы военно-технического взаимодействия, назвав партнёрство Москвы и Нью-Дели особым и привилегированным. Эксперты указывают на успешное взаимодействие двух стран в различных областях. Так, «Роснефть» работает с одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Индии, а в октябре 2018-го стороны подписали сделку по поставке ЗРК С-400 на сумму $5,43 млрд.

В сотрудничестве между Россией и Индией в разных сферах наблюдается положительная динамика. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи со своим индийским коллегой Субраманиамом Джайшанкаром.

«Констатировали позитивную динамику торгово-экономических связей. По итогам прошлого года объём товарооборота вырос более чем на 17%, достиг почти $11 млрд. Хорошие темпы сохраняются и в этом году», — сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров.

Министр также отметил, что Москва и Нью-Дели позитивно оценили состояние и перспективы военно-технического взаимодействия, в том числе возможности расширения совместного производства современных видов вооружений.

По итогам встречи стороны также договорились наращивать кооперацию в освоении космоса, ядерной энергетике и других высокотехнологичных областях.

Отдельно Лавров упомянул углубление торгово-экономического взаимодействия с Нью-Дели, которое находится в фокусе внимания Евразийского экономического союза.

«На сегодняшний день выполнены все необходимые процедуры для начала официальных переговоров по заключению соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Индией. Скорейший запуск соответствующего переговорного процесса будет важным этапом на пути взаимодействия между Индией и ЕАЭС», — сказал Лавров.

Как отметил глава МИД РФ в конце своего выступления, итоги встречи продемонстрировали особо привилегированный характер стратегического партнёрства между двумя странами.

«С обеих сторон есть твёрдое намерение выполнять установки президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди на углубление этих отношений», — сказал Лавров.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с премьер‑министром Индии Нарендрой Моди

Reuters

© Sputnik/Grigory Sysoyev/Kremlin

Он также упомянул, что в минувшем году Путин и Моди встречались пять раз, а в текущем — дважды.

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в беседе с RT отметил, что Индия — важный стратегический партнёр России. По его словам, следует рассматривать несколько ключевых направлений партнёрства, в частности, энергетику.

«В энергетике у нас очень диверсифицированное взаимодействие и сотрудничество. Например, «Роснефть» работает с одним из крупнейших НПЗ Индии. Индия является одним из крупнейших потребителей энергоносителей в мире, соответственно, область взаимодействия здесь достаточно обширная, не только в нефтепереработке, но и в нефтепроизводстве. Особенно выделяется атомная энергетика», — рассказал собеседник RT.

Особенно он отметил важность Индии для рынка российских вооружений. По словам Абзалова, здесь стоит иметь в виду сложную ситуацию Индии с территориальными спорами, вследствие которой оружие Нью-Дели поставляет именно Москва.

«Американцы делали ставку на Пакистан, а Россия всегда делала акцент на индийский рынок. Есть целый ряд направлений, мы хорошо представлены на ВВФ, во время последнего конфликта Индия воевали именно нашими самолётами», — сказал Абзалов.

Поставку систем ЗРК С-400 эксперт назвал «серьёзным прорывом». Напомним, поставки этих вооружений в Индию могут начаться в 2020 году и завершиться в 2025-м. Соответствующий контракт был заключён в октябре 2018 года во время визита в страну президента России Владимира Путина. В рамках сделки Нью-Дели получит пять полков ЗРК С-400 «Триумф» на сумму $5,43 млрд.

Отметим, что кроме С-400 Индия также продолжает сотрудничать с Россией в сфере покупки авиационной техники. В частности, Нью-Дели ранее приобрёл 18 истребителей Су-30МКИ.

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В свою очередь, глава МИД Индии рассказал, что в ходе следующей встречи Путина и Моди, которая состоится уже в сентябре, может быть объявлено о расширении сотрудничества двух стран. Напомним, политики встретятся на 20-м саммите лидеров России и Индии, который пройдет на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

«Все, что я могу пока сказать, — идет активная подготовка, мы с оптимизмом ожидаем, что (на предстоящем саммите. — RT) объявят о новых сферах сотрудничества», — приводит ТАСС слова Субраманияма Джайшанкара.

По его словам, военно-техническое сотрудничество (ВТС) является важной составляющей российско-индийского партнерства, однако существует множество других сфер, где двустороннее сотрудничество развивается очень активно.

Комментируя взаимодействие между Россией и Индией доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский особенно отметил именно военно-техническое сотрудничество.

«Военно-техническое сотрудничество, которое всегда было, есть и остаётся. Не было каких-то резких провалов, разворотов, более менее стабильно развивается история наших отношений», — сказал эксперт в беседе с RT.