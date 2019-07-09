«Максимальная степень доверия»: какие вооружения Индия закупит у России

Российские ЗРК С-400 «Триумф» будут поставлены в Индию в течение пяти лет начиная с 2020 года, заявил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Владимир Дрожжов. Нью-Дели также закупит у РФ самолёты Су-30МКИ и автоматы АК-203. Кроме того, страны будут участвовать в совместном строительстве подлодки проекта «Амур». Эксперты отмечают, что угроза санкций со стороны США не заставила Индию отказаться от контрактов с Москвой, что говорит о независимом курсе страны и высоком качестве российского оружия.

Поставки зенитно-ракетных комплексов С-400 в Индию могут начаться в 2020 году и завершиться в 2025-м. Об этом сообщил журналистам заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Владимир Дрожжов.

«Схема согласована, и я надеюсь, что первый платёж будет вскоре перечислен индийской стороной… Думаю, к концу 2020-го — началу 2021 года первая система должна быть поставлена. После первого комплекта последующие должны поставляться с определённой периодичностью в течение последующих нескольких лет, то есть до 2024—2025 годов все системы Индия должна получить», — приводит его слова РИА Новости.

Владимир Дрожжов подчеркнул, что приверженность Индии сделке по покупке российских систем ЗРК, несмотря на давление со стороны США, подтверждает уникальность и востребованность этих комплексов.

«У нас уже имеется достаточное количество обращений не только от Турции, Индии и Китая, но и от других стран на поставку этой системы. Я могу с уверенностью подтвердить, что характеристики С-400 намного превышают все аналоги из США и других стран», — отметил Дрожжов.

Санкционный барьер

Напомним, что контракт на поставку комплексов С-400 Индии был заключён в октябре 2018 года во время визита в страну президента России Владимира Путина. Сделка предусматривает поставку Нью-Дели пяти полков ЗРК С-400 «Триумф» на сумму $5,43 млрд.

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Администрация Дональда Трампа оказывает давление на индийскую сторону, призывая отказаться от сделки. В частности, помощник главы Пентагона по безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе Рэндалл Шрайвер не исключил, что Индия может подпасть под санкции.

Впоследствии первый заместитель помощника госсекретаря по Южной и Центральной Азии Элис Уэллс отметила, что «ни для одной страны нет исключений, когда речь заходит о С-400».

Ранее глава индийского Минобороны Нирмала Ситхараман выразила надежду, что США не станут применять санкции к Нью-Дели.

С таким давлением со стороны США из-за закупок С-400 уже столкнулись и другие страны: на Китай были наложены санкции, а Турция была исключена из программы поставок и производства истребителей F-35.

Политический приоритет Индии — проведение независимой политики без привязки к каким-то союзам, поэтому она не позволит США решать, с кем ей сотрудничать в сфере торговли оружием, отметил в разговоре с RT старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

«Кроме того, в американской политике в отношении Индии есть определённая системная проблема, которая связана с набирающим силу индийско-американским спором в торговой сфере, где они обмениваются ограничительными мерами. Несмотря на то что США должны стремиться сходиться поближе с Индией в интересах сдерживания Китая и изоляции России, на деле американцам не удаётся выстроить непротиворечивую, последовательную политику, что хорошо для российско-индийского сотрудничества», — пояснил эксперт.

Администрация Трампа выбрала неправильный курс, решив давить на Нью-Дели посредством санкций, считает Кашин.

«Вашингтон перегнул палку, поскольку он просто поставил под вопрос права Индии по принятию самостоятельных решений о сотрудничестве. Кроме того, американцы ещё и по другим направлениям ухудшили отношения с Нью-Дели, в том числе в торговле, поэтому индийская сторона вынуждена реагировать», — отметил эксперт.

В небе над Индией

Кроме сделки по С-400, сообщил Владимир Дрожжов, Индия продолжает расширять сотрудничество с Россией в плане закупок авиационной техники. Так, индийская сторона закупит 18 истребителей Су-30МКИ.

«Мы полностью исполнили свои обязательства по поставке всех технологических комплектов истребителей Су-30МКИ и получили дополнительную заявку ещё на 18 технологических комплектов. Заявка уже прорабатывается», — сообщил замдиректора ФСВТС.

Су-30 индийских ВВС

Reuters

© Kamal Kishore

Дрожжов добавил, что Россия также получила предложение по поставке модернизированных истребителей МиГ-29. Ещё в одном оружейном тендере, размещённом Индией, участвуют сразу 110 российских самолётов — новейших российских лёгких истребителей МиГ-35. Дрожжов подчеркнул, что угроза санкций со стороны США не помешает технике из России участвовать в индийских оборонных тендерах.

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«Санкции ничего никому хорошего не дают. Это все прекрасно понимают, поэтому мы вынуждены в условиях санкционного давления находить пути их обхода. Мы благодарны индийским партнёрам за то, что они предпринимают усилия в этом направлении. Мы прекрасно понимаем, что должны исходить из того, что санкционное давление продолжится ещё до непосредственного подписания контрактов по крупным тендерам, в которых мы участвуем», — приводит его слова РИА Новости.

Российская техника традиционно составляет основу ВВС Индии. К 2016 году Нью-Дели обновил почти весь парк своих военно-транспортных вертолётов, закупив у России 139 машин Ми-17В-5.

В ходе недавнего конфликта между Индией и Пакистаном в Кашмире в ударах по позициям террористов принимали участие многоцелевые истребители Су-30, самолёты-заправщики Ил-78, а также самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления Ил-76.

По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, Индия начинает понимать, что без российского оружия ей будет трудно отстаивать свою независимость.

«По индийским сведениям, во время последнего индийско-пакистанского конфликта американский F-16 ВВС Пакистана был сбит самолётом советской модели ВВС Индии. Американская техника, которую предлагает Вашингтон, не подтвердила свои характеристики в непосредственных боевых условиях. Кроме того, американцы могут в любой момент отключить любой американский зенитно-ракетный комплекс, который купит Нью-Дели, а Индия — сторонник проведения независимой политики», — отметил эксперт.

Сделка по С-400 показывает, что правительство Моди готово отстаивать независимость в ущерб индийско-американским отношениям, добавил он.

«Потому что Индии сейчас выгодно становиться субъектом международного права и играть более влиятельную роль в Азии», — пояснил Кнутов.

Подлодки и автоматы

Продолжается сотрудничество России и Индии и в сфере военно-морской техники. В рамках тендера на поставку индийским ВМС подводных лодок Москва предложит Нью-Дели не лицензионное производство, а совместное строительство, что намного выгоднее в технологическом плане, сообщил журналистам Владимир Дрожжов. Российская сторона сейчас участвует в конкурсе на поставку шести подлодок, выставив на него подводные лодки проектов 636 и 1650 «Амур».

Проект неатомной подводной лодки четвёртого поколения класса «Амур»

© АО «ЦКБ МТ «Рубин»

«Мы предложили Индии осуществлять строительство этой подлодки на базе нашего проекта «Амур-1650». Предварительное предложение, которое мы отправляли Индии, отличается в выгодную сторону от тех, которые дают другие партнёры. Мы не предлагаем лицензионное производство, мы предлагаем совместно проектировать лодку и совместно строить головной образец», — приводит слова Дрожжова РИА Новости.

Это означает, что после производства «Амуров» Индия получит в своё распоряжение все технологические возможности для серийного производства. Оснастить эти подлодки предлагается крылатыми ракетами «Брамос», которые производятся на одноимённом совместном индийско-российском предприятии.

Также большой заказ был размещён на поставку стрелкового оружия — автоматов Калашникова 200-й серии — АК-203. Этот контракт выполнит другое совместное предприятие — Indo-Russian Rifles Private Limited. Завод в индийском городе Корва, на котором будут производиться модифицированные калашниковы, в марте открыл премьер страны Нарендра Моди. На сегодня согласован выпуск 750 тыс. единиц АК-203.

Москва передаёт Нью-Дели наибольшее количество чувствительных технологий из всех, которые есть, напомнил Василий Кашин.

«Индия — единственная страна, которая получила в рамках лизинга российскую атомную подводную лодку. Кроме того, создание сверхзвуковых крылатых ракет «Брамос» продемонстрировало максимальную степень доверия и сотрудничества. Индия не получила бы столь чувствительные технологии от стран Запада. Думаю, сотрудничество Москвы и Нью-Дели будет укрепляться. Видно, что для Индии важно сотрудничество с Россией и она стремится поддерживать его», — заключил эксперт.