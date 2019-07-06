«Безопасность при экстремальных ситуациях»: чем уникален многоцелевой российский вертолёт Ми-38

В России завершились испытания многоцелевого вертолёта Ми-38 в условиях горной местности и экстремально высоких температур. Об этом сообщает пресс-служба холдинга «Вертолёты России». Машина предназначена для выполнения широкого спектра задач: перевозка пассажиров, военнослужащих, грузов, проведение поисково-спасательных операций. Как утверждает разработчик, Ми-38 занимает уникальную нишу между легендарным Ми-8 и тяжёлым Ми-26. Вертолёт установил нескольких мировых рекордов и, по мнению экспертов, способен покорить зарубежный рынок.

Средний многоцелевой вертолёт Ми-38 прошёл успешное испытание в условиях экстремальных температур и высокогорья. Машина совершила десятки полётов в Астрахани и в районе Эльбруса, сообщает пресс-служба холдинга «Вертолёты России».

«По их итогам Ми-38 доказал способность к выполнению полётов на высотах до 3 тыс. метров над уровнем моря. Кроме того, вертолёт совершил серию из 50 полётов, в ходе которых оценивалась возможность пилотирования и навигации при отсутствии визуальной видимости ориентиров и горизонта», — говорится на сайте холдинга.

Как заявил ранее в интервью RT глава «Вертолётов России» Андрей Богинский, Ми-38 занимает уникальную нишу между Ми-26 и Ми-8. По его словам, машина необходима заказчикам, «кому нужна грузоподъёмность больше, чем у Ми-8, но меньше, чем у Ми-26».

«Вертолёт Ми-38 может эксплуатироваться как для перевозки грузов, так и пассажиров. В конце 2015 года был получен базовый сертификат на транспортную версию, это позволило заключать контракты с эксплуатантами», — рассказал Богинский.

Корпус вертолета Ми-38 в цеху Казанского вертолётного завода

РИА Новости

© Максим Богодвид

Масса Ми-38 составляет 8,3 т, крейсерская скорость — 280-290 км/ч, дальность полёта — около 900 км, практический потолок — 5,9 км, экипаж — два человека. В транспортной кабине Ми-38 способен перевозить до 5 т грузов, на внешней подвеске — до 6 т.

«Ми-38 может эксплуатироваться в широком диапазоне климатических условий, включая морской, тропический и холодный климаты. Благодаря использованным техническим решениям Ми-38 превосходит другие вертолёты своего класса по грузоподъёмности, пассажировместимости и основным лётно-техническим характеристикам», — говорится в материалах «Вертолётов России».

Обладатель мировых рекордов

Ми-38 начал разрабатываться специалистами Московского вертолётного завода (МВЗ) в 1980-е годы для частичной замены легендарному Ми-8 — самой популярной винтокрылой машине в мире (в общей сложности было выпущено порядка 12 тыс, единиц, которые эксплуатируются примерно в 100 странах). Как отмечают «Вертолёты России», Ми-38 представляет собой глубоко модернизированную версию Ми-8.

«Несмотря на то, что Ми-8 был создан в 1960-е годы, он до сих пор является незаменимой рабочей лошадкой в десятках стран мира. Он широко используется как в гражданском секторе, так и в вооружённых силах. Это необычайно надёжная и неприхотливая машина. Неудивительно, что Ми-8 стал технологической основой для создания новой вертолётной техники», — пояснил в беседе с RT главный конструктор КБ-602 Московского авиационного института (МАИ) Дмитрий Дьяконов.

В СССР возлагались большие надежды на Ми-38. В 1989 году проект вертолёта презентовали на международной авиационной выставке в Ле Бурже. Однако судьба машины оказалась весьма драматичной. На ход работ по проекту негативно повлиял распад Советского Союза и кризис 1990-х годов. Первый полёт прототипа Ми-38 был совершён только 22 декабря 2003 года. Затем стартовал процесс доработки этой машины. Эксплуатация изделия началась лишь в 2015 году. МВЗ стремился создать вертолёт, который будет конкурентоспособным на внутреннем и внешнем рынках. И конструкторам удалось достичь немало успехов.

Ми-38 оснащён просторной и эргономичной кабиной. Она позволяет с комфортом перевозить пассажиров, включая раненых при проведении поисково-спасательных операций. В зависимости от комплектации вертолёт может перевозить до 30 человек или 16 носилок. VIP-модификация Ми-38 оснащена буфетом и санузлом.

Отечественные инженеры радикально снизили уровень шума за счёт размещения силовой установки за главным редуктором. Кроме того, подобная компоновка повысила живучесть машины, особенно при аварийной посадке.

Также с целью улучшения безопасности Ми-38 конструкторы позаботились об усилении лопастей винтов. Они изготавливаются из лёгких, но прочных материалов (в частности, из стеклоуглепластика) и оснащены системой защиты от обледенения.

Серьёзные изменения коснулись бортового радиоэлектронного оборудования вертолёта. Ми-38 оснащён современной авионикой, включая автопилот и навигационно-пилотажный комплекс. Вся информация о состоянии машины и маршруте следования отображается на жидкокристаллических дисплеях.

Ми-38 на аэродроме

© Вертолеты России

Первоначально на вертолёт планировалось установить североамериканский силовой агрегат Pratt&Whitney PW-127T/S. Однако прогресс в отечественном двигателестроении позволил разработчику оснастить винтокрылую машину модернизированной экономичной установкой ТВ7-117В АО «Климов» (Санкт-Петербург).

«Особенность разработки двигателей семейства ТВ7-117В заключается в обеспечении безопасности полёта вертолёта при экстремальных ситуациях путём введения чрезвычайных режимов мощностью 2800-3750 л.с. На двигателе установлена новая цифровая электронная система управления и контроля типа FADEC, созданная на базе единого блока автоматического регулирования и контроля», — говорится на сайте разработчика.

Ми-38 является обладателем нескольких мировых рекордов. В августе 2012 года лётчики-испытатели МВЗ преодолели высотную планку в 8,6 км. В сентябре того же года экипаж вертолёта поднял коммерческий груз весом в 1 т на высоту 8 км за 6 минут.

«Несмотря на затянувшуюся разработку, в Ми-38 учтены все требования к современному многоцелевому вертолёту. Эту машину без всякого сомнения можно назвать новой. Её продвижение на рынке позволит укрепить статус России как ведущей вертолётной державы, одного из мировых лидеров в сфере грузовых перевозок», — заявил RT обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко.

«Изготовлен из новых материалов»

Ми-38 будет выпускаться как для гражданских нужд, так и по заказу Воздушно-космических сил. В войска машина будет поставляться в транспортной модификации. В мае 2019 года замминистра обороны России Алексей Криворучко сообщил, что на базе вертолёта будет создан новый воздушный пункт управления.

В комментарии RT генерал-майор, заслуженный лётчик РФ Владимир Попов подчеркнул, что Ми-38 будет широко востребован при проведении десантных и диверсионных операций. Кроме того, машина обладает характеристиками, позволяющими выполнять миссии в условиях высокогорья.

Ми-38-2 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском

РИА Новости

© Максим Блинов

«В войсках эта машина особенно востребована, когда требуется доставить группу военнослужащих в количестве 20-30 человек с вооружением и специальной техникой. Для таких оперативных задач Ми-8 не подходит, а использование тяжёлого Ми-26 представляется избыточным. Эксплуатация Ми-38 позволит выполнять подобные операции эффективно и в поставленные командованием сроки. Также не исключено, что в будущем Ми-38 может стать платформой для создания воздушного госпиталя в армейских частях ВВС», — пояснил Попов.

Между тем «Вертолёты России» рассчитывают и на экспортный успех машины. В конце марта 2019 года вертолёт был представлен на международной выставке LIMA-2019 в Малайзии. Как утверждают в холдинге, ближайшим конкурентом Ми-38 на зарубежном рынке является французский Airbus Helicopters H225, обладающий аналогичной грузоподъемностью.

«Технологически Ми-38 изготовлен из новых материалов. А двигатели вертолёта по топливной эффективности на 15-25% лучше аналогов, стоящих на Ми-8. Возможности машины позволяют использовать её для самых разных задач. Это грузовые и пассажирские перевозки, ликвидация природных и техногенных катастроф. На мой взгляд, машина будет востребована в Индии, Китае, Малайзии, Филиппинах, Аргентине, Бразилии и других государствах, знакомых с Ми-8», — рассказал Попов.