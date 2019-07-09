В ФСВТС назвали сроки выполнения обязательств перед Индией по С-400

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Заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимир Дрожжов сообщил, что Россия планирует выполнить контрактные обязательства по поставке Индии российских ЗРК С-400 к 2025 году.
В ФСВТС назвали сроки выполнения обязательств перед Индией по С-400
  • РИА Новости

По его словам, это станет возможно в случае получения от Индии первого авансового платежа в 2019 году.

В таком случае Россия обязана начать поставку первых систем в конце 2020 — начале 2021 года.

«После первого комплекта последующие должны поставляться с определённой периодичностью в течение нескольких лет, то есть до 2024—2025 года все системы Индия должна получить», — цитирует Дрожжова РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что в данном случае речь идёт о поставке полного комплекта С-400.

Замдиректора ФСВТС также отметил уникальность С-400, что подтверждает большой спрос на эти системы за границей.

«У нас уже имеется достаточное количество обращений не только от Турции, Индии и Китая, но и от других стран на поставку этой системы. Я могу с уверенностью подтвердить, что характеристики С-400 намного превышают все аналоги из США и других стран», — заявил Дрожжов.

Ранее первый заместитель помощника госсекретаря США по Южной и Центральной Азии Элис Уэллс заявила, что Вашингтон по-прежнему рассматривает введение санкций против Дели из-за приобретения С-400.

В октябре в ходе переговоров лидера России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди стороны подписали контракт на поставку С-400 на сумму более $5 млрд.

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