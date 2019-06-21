Помпео намерен рекомендовать Индии изучить альтернативы С-400

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Госсекретарь США Майк Помпео во время своего визита в Индию намерен рекомендовать индийской стороне рассмотреть альтернативы покупке российских ЗРК С-400.
Помпео намерен рекомендовать Индии изучить альтернативы С-400
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя Госдепартамента США на спецбрифинге.

«Что касается С-400, мы призывали наших союзников и партнёров, в том числе Индию, отказаться от сделок с Россией, которые могут повлечь за собой введение санкций в соответствии с законом CAATSA», — указали в американском ведомстве, отметив, что Помпео будет призывать Индию рассмотреть альтернативы покупке С-400 у России.

По данным агентства, Помпео намерен посетить Индию, Шри-Ланку, Японию и Южную Корею с 24 по 30 июня.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что поставки С-400 в Турцию начнутся в первой половине июля. 

В свою очередь, эксперт Эдуард Лозанский в беседе с НСН оценил вероятность введения американских санкций в отношении ряда стран из-за российских ЗРК.

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