В США не исключили санкций против Индии из-за покупки С-400

Первый заместитель помощника госсекретаря по Южной и Центральной Азии Элис Уэллс заявила, что вопрос введения санкций против Индии в случае приобретения российских зенитных ракетных систем С-400 «подлежит рассмотрению».

«Относительно С-400 обеспокоенность заключается в том, что фактически это может ограничить возможность Индии по оперативной совместимости (с американскими вооружениями. — RT)», — цитирует РИА Новости Уэллс.

Она отметила, что «в какой-то момент необходимо сделать стратегический выбор относительно партнёрства, стратегический выбор относительно того, какие системы вооружений и платформы страна будет внедрять».

Уэллс добавила, США продолжают «обсуждать, как помочь Индии» не покупать С-400.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Россия не испытывала особого дефицита заказов С-400 в связи с американским давлением на другие страны.

Он сообщал, что С-400 уже заказали КНР, Турция и Индия.