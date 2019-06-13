В США не исключили санкций против Индии из-за покупки С-400

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Первый заместитель помощника госсекретаря по Южной и Центральной Азии Элис Уэллс заявила, что вопрос введения санкций против Индии в случае приобретения российских зенитных ракетных систем С-400 «подлежит рассмотрению».
В США не исключили санкций против Индии из-за покупки С-400
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«Относительно С-400 обеспокоенность заключается в том, что фактически это может ограничить возможность Индии по оперативной совместимости (с американскими вооружениями. — RT)», — цитирует РИА Новости Уэллс.

Она отметила, что «в какой-то момент необходимо сделать стратегический выбор относительно партнёрства, стратегический выбор относительно того, какие системы вооружений и платформы страна будет внедрять».

Уэллс добавила, США продолжают «обсуждать, как помочь Индии» не покупать С-400.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Россия не испытывала особого дефицита заказов С-400 в связи с американским давлением на другие страны

Он сообщал, что С-400 уже заказали КНР, Турция и Индия.

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