«Недобросовестная конкуренция»: как США пытаются помешать Индии купить российские С-400

Соединённые Штаты не оставят попыток воздействовать на Индию в вопросе приобретения С-400 у России, заявила первый заместитель помощника госсекретаря по Южной и Центральной Азии Элис Уэллс. По её словам, в случае подписания контракта не исключено, что Вашингтон введёт санкции против Нью-Дели. Как отмечают аналитики, Белый дом применяет методы недобросовестной конкуренции, чтобы заставить другие страны отказаться от закупок российского оружия. Между тем эксперты полагают, что индийская сторона всё же приобретёт российские зенитно-ракетные комплексы, поскольку они являются более конкурентоспособными по цене и качеству в сравнении с американскими системами.

Вашингтон продолжит оказывать на Индию воздействие по вопросу приобретения у России зенитных ракетных систем С-400 и другой крупной военной техники, заявила первый заместитель помощника госсекретаря по Южной и Центральной Азии Элис Уэллс. По её словам, американская сторона может ввести против Нью-Дели санкции за военно-техническое сотрудничество с Москвой.

«Ни для одной страны нет исключений, когда речь заходит об С-400. Мы серьёзно обеспокоены возможным приобретением комплексов и продолжаем переговоры о том, как США или другие поставщики оборонной техники могут помочь Индии», — подчеркнула сотрудник американского внешнеполитического ведомства.

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Уэллс также отметила, что индийская сторона за последнее десятилетие начала процесс диверсификации своих источников вооружений — военно-техническое сотрудничество Нью-Дели и Вашингтона достигло $18 млрд при начальной нулевой отметке. Однако, по её словам, около 65—70% военной техники страны всё еще имеет «российское происхождение».

«Обеспокоенность в отношении комплекса С-400 вызвана тем, что он может фактически ограничить возможности Индии по повышению оперативной совместимости. В определённый момент будет необходимо сделать стратегический выбор касательно партнёрств и принять стратегическое решение относительно оружейных систем и платформ, которые страна (Индия. — RT) примет на вооружение», — заявила первый заместитель помощника госсекретаря США.

Кроме того, как сообщила дипломат, чтобы убедить Индию отказаться от приобретения С-400, Вашингтон «давал ясно понять», что готов помочь стране «удовлетворить её потребности в области обороны».

Соединённые Штаты не в первый раз угрожают Нью-Дели санкциями, однако слова Элис Уэллс — прямое давление, которое фактически лишает страну возможности выбирать лучший для себя вариант на рынке, считает директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв.

«Заявление Уэллс только оттолкнёт Индию от США — индусы не пойдут на условия Вашингтона. Белый дом, который претендовал на «особое партнёрство» с индийской стороной, таким подходом вредит сам себе», — сказал Рогулёв в беседе с RT.

Эксперт также не исключает, что Вашингтон в дальнейшем будет оказывать давление на Нью-Дели посредством введения санкций в отношении американских компаний, работающих в Индии, или индийских фирм, которые занимаются строительством в США.

«Однако в этой ситуации Индия не будет чувствовать себя страной, которой нечего сказать. Это мощное государство, выполняющее массу контрактов для Соединённых Штатов, в частности по изготовлению частей для американских вооружений. Поэтому американцы не смогут открыто помыкать индийскими коллегами», — подчеркнул Рогулёв.

«Соблюсти баланс не удастся»

Ещё в конце мая власти США выступили с предостережением: решение Индии купить у России ЗРК С-400 «Триумф» будет иметь серьёзные последствия для сотрудничества в оборонной сфере между Вашингтоном и Нью-Дели. Об этом заявил индийским журналистам представитель администрации Дональда Трампа. Он сообщил, что это серьёзный шаг со стороны руководства республики, и выразил несогласие с тем, что на данные действия можно будет закрыть глаза, если Нью-Дели увеличит закупки вооружений у США.

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«Приобретение ЗРК С-400 имеет большое значение в контексте ограничительных мер, предусмотренных законом «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA), а также с точки зрения исключения возможностей для будущего сотрудничества в сфере высоких технологий», — заявил высокопоставленный сотрудник Госдепартамента в интервью информационному агентству Press Trust of India.

Закон CAATSA был принят американскими властями в 2017 году. Он позволяет вводить санкции против стран, которые взаимодействуют с такими государствами, как Иран, Россия и КНДР, в том числе и в сфере закупок вооружений.

По словам представителя Госдепа, Вашингтон ясно дал понять, что озабочен закупкой третьими странами высокотехнологичных видов вооружения у Москвы.

«В настоящее время мы ведём переговоры о поставках боевых самолётов и других передовых систем (для Нью-Дели. — RT), и решения, принимаемые Индией относительно закупок ЗРК С-400, могут негативно сказаться на этих обсуждениях», — сообщил американский дипломат.

Член-корреспондент Академии военных наук, политолог Сергей Судаков отметил в беседе с RT, что Индия — мощнейшая держава, которая способна за себя постоять, но при этом Нью-Дели всегда пытается занимать сбалансированную позицию.

«Нарендра Моди (премьер-министр Индии. — RT) много раз говорил, что не хочет ни с кем ссориться: если Индия покупает у России 60 самолётов, то и у США такое же количество. Однако в этой ситуации соблюсти баланс не удастся. Если Моди действительно поставит ультиматум Трампу, то тот будет вынужден его принять, поскольку вычеркнуть из партнёров Нью-Дели — значит перечеркнуть собственные интересы», — пояснил эксперт.

По словам Судакова, в Индии находится множество американских фармацевтических и химических компаний, которые являются составляющими экономики США. У индийских властей большой запас прочности — они могут ответить Вашингтону и говорить с ним на равных, считает эксперт.

Санкции без исключений

Напомним, что целый ряд стран столкнулся с угрозой американских санкций из-за покупки российских систем С-400. Так, в 2018 году ограничительные меры, предусмотренные положениями CAATSA, были введены против департамента развития вооружений Центральной военной комиссии КНР (EDD) и его руководителя Ли Шанфу за контракты по закупке ЗРК у России.

ЗРК С-400 "Триумф"

© Минобороны России

В последние месяцы США оказывают сильное давление на Турцию. В ответ на покупку Анкарой С-400 американский сенат заморозил передачу Турции истребителей пятого поколения F-35, исключил страну из программы их производства и заявил о возможном прекращении обучения турецких пилотов на этих самолётах.

Власти Индии рассчитывали, что Соединённые Штаты сделают для них исключение и не станут вводить санкции за покупку российских ЗРК. В апреле глава индийского Минобороны Нирмала Ситхараман заявила, что Нью-Дели попытался донести свою точку зрения по этому вопросу до Вашингтона. Министр выразила надежду, что администрация Трампа воздержится от применения ограничительных мер.

«Мы подробно представили свою точку зрения по проблеме С-400, которая была услышана и понята... США приняли во внимание позицию, которую мы продвигаем», — заявила тогда Ситхараман.

Однако представитель Госдепа США сказал индийским журналистам, что Нью-Дели столкнётся с теми же проблемами, что и Анкара, если не откажется от сделки с Россией.

«Можно в качестве примера взять крайне трудные переговоры с нашим партнёром по НАТО — Турцией. Если Индия всё же начнёт закупать С-400, это вызовет те же опасения… Мы не практикуем одновременное использование разных высокотехнологичных систем. Закупка ЗРК С-400 сопряжена с рисками», — заявил американский чиновник.

Администрация Трампа прекрасно понимает, что те уступки, на которые она была готова пойти по отношению к Индии, могут изменить всю систему американской безопасности, считает Судаков.

«Ряд ключевых стран, посмотрев на Нью-Дели, также могут закупить российское оружие… Американцы боятся, что эти государства выявят все уязвимости F-35 и F-22, если будут одновременно обладать вооружениями США и РФ. Это будет означать, что Вашингтону придётся в целом пересматривать не только систему безопасности, но и способы модификации своих самолётов. Если Индия купит комплексы С-400, то США постараются задавить её санкциями, как Турцию», — пояснил эксперт.

В свою очередь, доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский считает, что Вашингтон пытается расчистить от конкурентов индийский рынок вооружений — самый привлекательный в мире.

«Индия — крупнейший импортёр оружия. За долю на этом рынке идет острейшая конкурентная борьба, и США применяют методы недобросовестной конкуренции, политического давления там, где речь идет о коммерческих сделках. Это очередная угроза, но будет ли она иметь последствия, сейчас сказать трудно. Скорее всего, нет, потому что и Турция не готова уступить американскому давлению и собирается покупать С-400», — рассказал эксперт.

Надёжный партнёр

Индийские власти впервые сообщили о намерении приобрести ЗРК С-400 «Триумф» ещё в 2015 году. Спустя три года во время визита президента России Владимира Путина в Индию был подписан контракт на $5 млрд.

Вертолёт Ми-17 ВВС Индии

© PRAKASH SINGH / AFP

С-400 «Триумф» — зенитно-ракетный комплекс, который способен уничтожать авиационные цели, крылатые и баллистические ракеты. При необходимости он может применяться и против наземных целей. Комплексы С-400 составляют серьёзную конкуренцию своим американским аналогам — системе THAAD производства концерна Lockheed Martin и Patriot корпорации Raytheon.

Согласно данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), c 2013 по 2017 год Индия была крупнейшим импортёром вооружений и военной техники в мире. За этот период времени Москва поставила в республику 62% всего оружия, закупаемого Нью-Дели у иностранных поставщиков.

В ходе встречи в 2018 году Путин и Моди обсудили, помимо C-400, дальнейшие соглашения о поставках российских военных кораблей и вертолётов на сумму около $3 млрд.

Также Индия проявила интерес к новым боевым машинам, в частности к танкам Т-14 «Армата». Тогда СМИ сообщали, что сумма возможного контракта на закупку новейших российских танков может составить $4,5 млрд.

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Военная техника РФ в большом объёме присутствует в различных родах войск Вооружённых сил Индии. К 2016 году Нью-Дели обновил почти весь парк своих военно-транспортных вертолётов, закупив у России 139 машин Ми-17В-5.

В ходе недавнего конфликта между Индией и Пакистаном в Кашмире в ударах по позициям террористов принимали участие многоцелевые истребители Су-30, самолёты-заправщики Ил-78, а также самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления Ил-76.

Для своих воздушных судов Нью-Дели закупает у Москвы высокоточное оружие, например корректируемые авиационные бомбы КАБ-500С-Э и тяжёлые корректируемые бомбы КАБ-1500Л.

В советское время страны были близкими партнёрами, но в 1990-х годах Индия перестала приобретать российское оружие, напомнил Сергей Судаков. Теперь Россия вновь занимает первое место среди экспортёров вооружений в эту страну.

«После того как в правительство пришел Моди, Нью-Дели возобновил покупку военной техники и снова стал надёжным партнёром РФ. Однако Индия не закупает вооружения в тех объёмах, какие бы устроили Россию, поскольку пытается найти золотую середину — не обижать США и других стран-поставщиков», — рассказал эксперт в интервью RT.

По мнению Судакова, в Индии признают, что российская техника является более надёжной и выгодной с точки зрения цены и обслуживания в сравнении с теми образцами, которые сейчас поставляют на рынок США.

Аналогичной точки зрения придерживается и Борис Волхонский.