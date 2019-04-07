Пакистан предостерёг Индию от «авантюр» в Кашмире

Министерство иностранных дел Пакистана предостерегло Индию от «авантюр» в спорном регионе Кашмир. Об этом сообщил представитель МИД Пакистана Мохаммад Фейсал.

«Замглавы посольства Индии был вызван в МИД, ему объявили демарш в продолжение сегодняшнего брифинга министра иностранных дел Шаха Мехмуда Куреши и вынесено предупреждение в связи с возможными военными авантюрами», — написал он в Twitter.

Конфликт между двумя соседними государствами обострился 14 февраля, когда в результате теракта погибли 45 индийских солдат. Тогда Нью-Дели обвинил Исламабад в причастности к этому нападению.

Между индийскими и пакистанскими военными произошли столкновения в спорном регионе Кашмир. Также была задействована авиация.

Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин в беседе с НСН прокомментировал ситуацию со сбитыми Пакистаном самолётами ВВС Индии.