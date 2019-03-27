Индия успешно испытала противоспутниковое оружие

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Вооружённые силы Индии успешно уничтожили спутник на околоземной орбите во время испытаний противоспутниковой ракеты, сообщает ANI.
Индия успешно испытала противоспутниковое оружие
  • Reuters

Как заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди, страна «вошла в число великих космических держав».

«Ракета A-SAT придаст новую силу космической программе Индии. Я заверяю международное сообщество, что наши возможности не будут использованы против кого-либо, а являются оборонной инициативой Индии в целях обеспечения её безопасности», — сказал он в обращении к нации.

В октябре 2018 года сообщалось, что Индия провела успешные испытания баллистической ракеты Agni-1.

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