Путин поздравил Моди с победой правящей партии на выборах в Индии

Российский лидер Владимир Путин поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди с победой партии «Бхаратия джаната парти» на всеобщих парламентских выборах.

Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Убеждён, что и далее в качестве премьер-министра Индии вы будете способствовать укреплению многовековой дружбы между нашими народами, всемерному развитию особо привилегированного стратегического партнёрства России и Индии», — отметил Путин.

Ранее сообщалось, что правящая коалиция «Национальный демократический альянс» во главе с партией «Бхаратия джаната парти» победила на парламентских выборах в Индии.

В апреле российский лидер наградил Моди орденом Святого апостола Андрея Первозванного.