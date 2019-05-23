Путин поздравил Моди с победой правящей партии на выборах в Индии
- РИА Новости
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Убеждён, что и далее в качестве премьер-министра Индии вы будете способствовать укреплению многовековой дружбы между нашими народами, всемерному развитию особо привилегированного стратегического партнёрства России и Индии», — отметил Путин.
Ранее сообщалось, что правящая коалиция «Национальный демократический альянс» во главе с партией «Бхаратия джаната парти» победила на парламентских выборах в Индии.
В апреле российский лидер наградил Моди орденом Святого апостола Андрея Первозванного.