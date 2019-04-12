Путин наградил Моди орденом Андрея Первозванного

Президент России Владимир Путин наградил премьер-министра Индии Нарендру Моди орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что награда вручена «за выдающиеся заслуги в развитии особо привилегированного стратегического партнёрства между Россией и Республикой Индия и дружественных связей между российским и индийским народами».

Ранее Путин в ходе телефонного разговора пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди на Восточный экономический форум в качестве главного гостя. Форум должен состояться в сентябре 2019 года во Владивостоке.