Путин наградил Моди орденом Андрея Первозванного
- РИА Новости
Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Отмечается, что награда вручена «за выдающиеся заслуги в развитии особо привилегированного стратегического партнёрства между Россией и Республикой Индия и дружественных связей между российским и индийским народами».
Ранее Путин в ходе телефонного разговора пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди на Восточный экономический форум в качестве главного гостя. Форум должен состояться в сентябре 2019 года во Владивостоке.