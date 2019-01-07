«Есть много вопросов, по которым позиции близки»: как будут развиваться отношения России и Индии в 2019 году

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди на Восточный экономический форум в качестве главного гостя. Также лидеры двух стран поздравили друг друга с праздниками и обсудили ключевые вопросы двусторонней повестки. По мнению экспертов, в развитии отношений Москвы и Нью-Дели одинаково заинтересованы обе стороны.

Президент России Владимир Путин пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди принять участие в Восточном экономическом форуме в 2019 году в качестве главного гостя.

Также по теме «Триумф» дедолларизации: почему контракт на поставку С-400 Индии заключён в рублях Россия и Индия подписали контракт на поставку зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 «Триумф» в рублях, сообщил вице-премьер РФ...

«Условлено о продолжении контактов на различных уровнях. Президент России пригласил премьер-министра Индии принять участие в качестве главного гостя в Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре 2019 года», — говорится в сообщении пресс-службы президента.

Отмечается, что два лидера по телефону «тепло поздравили друг друга с наступившим Новым годом». «Нарендра Моди высказал также самые добрые пожелания российскому народу в связи с Рождеством Христовым», — сообщили в пресс-службе.

В разговоре Путин и Моди обсудили ключевые вопросы двусторонней повестки дня. «Отношения традиционной дружбы и особо привилегированного стратегического партнёрства между Россией и Индией продолжают динамично развиваться», — подчеркнули в Кремле.

Путин также пожелал Моди успеха на предстоящих парламентских выборах. Возглавляемый индийским премьером Национально-демократический альянс, согласно соцопросам, должен получить большинство народных голосов, но преимущество может оказаться не таким значительным, чтобы избавить Моди от необходимости заручиться голосами оппозиции.

«Высшая степень заинтересованности в отношениях»

Индию и Россию ещё в советские времена объединяли дружественные связи, заявил в беседе с RT кандидат исторических наук, историк и публицист Станислав Хатунцев.

«Что касается сотрудничества, то это традиционно военная сфера, закупка вооружений, военных технологий, совместного производства. Атомная промышленность: постройка атомных станций, закупка оборудования. IT-технологии: для большей и независимости России и Индии от программных продуктов Запада», — заметил эксперт.

Историк напомнил, что Индия представляет собой крупнейшую державу Южной Азии. «Индия важна для создания геополитического баланса», — подчеркнул эксперт.

Партнёрство между Россией и Индией в минувшем году отметилось несколькими крупными событиями, одним из которых стало заключение контракта на поставку пяти полковых комплектов зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф».

Также по теме «Высокий уровень доверия»: как будет развиваться военно-техническое сотрудничество между Россией и Индией Россия и Индия создадут рабочую группу по военному сотрудничеству. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу во время переговоров с...

Сделку заключили во время визита Владимира Путина в Нью-Дели в октябре 2018 года. Кроме значимости самого заключения контракта примечательно еще одно обстоятельство — сделку общей суммой свыше $5 млрд заключили в рублях (около 330 млрд рублей).

Кроме того, в 2018 году состоялись российско-индийские военные учения «Индра-2018», состоявшие из сухопутной и морской частей.

В минувшем декабре посол Индии в Москве Датла Бала Венкатеш Варма в интервью «Красной звезде» заявил, что перед государствами стоит задача «вывести отношения на новый уровень».

«А именно — выйти за рамки отношений, основанных на принципе «продавец — покупатель», к совместным разработкам и производству, а также к тому, чтобы использовать сильные стороны друг друга для более тесного сотрудничества… С этой позиции мы будем поддерживать российскую военную промышленность и способствовать тому, чтобы она стала активным участником и партнёром индийской программы «Делай в Индии», — сказал Венкатеш Варма.

Приглашение в качестве главного гостя на ВЭФ со стороны российского лидера говорит об особых отношениях между странами, подчеркнула в беседе с RT руководитель Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Татьяна Шаумян.

«Несколько раз встречались Путин и индийский премьер-министр, всегда (встречи) проходили в дружественной обстановке и свидетельствовали о том, что есть взаимопонимание. Мы, как и индийская сторона, заинтересованы в развитии отношений», — считает эксперт.

«Экономическая и научно-техническая стороны, совместные проекты, которые мы осуществляем, такие как строительство АЭС Куданкулам. Я уже не говорю о традиционных цивилизационных отношениях», — отметила она.

Кроме того, обе стороны заинтересованы в развитии политических связей, добавила Шаумян.

«Есть много вопросов, по которым позиции (России и Индии — RT) близки в нашем неспокойном мире», — заключила эксперт.