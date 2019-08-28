Москва и Нью-Дели договорились о сервисном обслуживании МиГ в Индии

Генеральный директор Российской самолётостроительной корпорации (РСК) «МиГ» Илья Тарасенко заявил, что Москва и Нью-Дели подписали меморандум по сервисному обслуживанию самолётов марки МиГ в Индии.

«Меморандум подписали по сервисному обслуживанию самолётов марки МиГ на территории Индии. В рамках проекта Make in India развиваем послепродажное обслуживание, привлекая местную промышленность», — цитирует его РИА Новости.

Соответствующее заявление он сделал во время выступления на авиакосмическом салоне МАКС-2019.

Ранее «Известия» сообщали, что на Международном авиационно-космическом салоне в подмосковном Жуковском представили перспективный многоцелевой истребитель МиГ-35 в новом экспортном облике.