В ФСВТС заявили, что Россия и Индия решили вопрос с авансом за С-400

Россия и Индия решили вопрос с авансом по контракту на поставку зенитных ракетных систем С-400, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

«Что касается аванса Индии за покупку С-400, то этот вопрос урегулирован. Технические детали в силу объективных причин мы не комментируем», — сказали в ФСВТС.

Ранее первый заместитель помощника госсекретаря по Южной и Центральной Азии Элис Уэллс заявила, что вопрос введения санкций против Индии в случае приобретения российских зенитных ракетных систем С-400 «подлежит рассмотрению». Она отметила, что «в какой-то момент необходимо сделать стратегический выбор относительно партнёрства, стратегический выбор относительно того, какие системы вооружений и платформы страна будет внедрять». Уэллс добавила, что США продолжают «обсуждать, как помочь Индии» не покупать С-400.