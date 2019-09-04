Россия начала обучать персонал турецких ВВС работе на С-400

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В России начались курсы подготовки расчётов зенитно-ракетных комплексов С-400 с участием персонала турецких ВВС.
Россия начала обучать персонал турецких ВВС работе на С-400
  • РИА Новости

Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на Минобороны Турции.

Ранее генеральный директор концерна «Алмаз-Антей» Ян Новиков сообщил президентам России и Турции — Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану, что обучение турецких военных управлению зенитно-ракетными комплексами С-400 начнётся 1 сентября 2019 года и закончится 2 января 2020 года.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкие власти могут закупить у России дополнительные ЗРК С-400.

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