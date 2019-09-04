Россия начала обучать персонал турецких ВВС работе на С-400
- РИА Новости
Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на Минобороны Турции.
Ранее генеральный директор концерна «Алмаз-Антей» Ян Новиков сообщил президентам России и Турции — Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану, что обучение турецких военных управлению зенитно-ракетными комплексами С-400 начнётся 1 сентября 2019 года и закончится 2 января 2020 года.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкие власти могут закупить у России дополнительные ЗРК С-400.