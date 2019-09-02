Турция может купить у России дополнительные ЗРК С-400

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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкие власти могут закупить у России дополнительные ЗРК С-400.
Турция может купить у России дополнительные ЗРК С-400
  • © Сергей Пивоваров
  • РИА Новости

По его словам, это может произойти, если Турция не сможет купить у США ЗРК Patriot.

«Сегодня нам нужно больше систем, пока мы не можем производить свои. И если мы можем купить у США — мы купим Patriot. Если нет — то мы купим ещё С-400. Мы независимая страна», — цитирует его РИА Новости.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на представителя Госдепартамента США передавал, что Вашингтон официально отозвал своё предложение Анкаре по продаже Patriot вместо С-400. Позднее в Турции прокомментировали эти данные.

Директор Института стратегических исследований РУДН Дмитрий Егорченков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал требования США к Турции отказаться от покупки С-400.

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