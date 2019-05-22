Эксперт прокомментировал требования США к Турции по С-400

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Директор Института стратегических исследований РУДН Дмитрий Егорченков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал требования США к Турции отказаться от покупки российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.
Эксперт прокомментировал требования США к Турции по С-400
  • Reuters

Как считает эксперт, Анкара претендует на независимую роль в определении контуров собственной национальной безопасности.

«Все те усилия, которые предпринимают США и европейские государства, чтобы купировать решение Турции по комплексам С-400, говорят о том, что эти действия Анкары были восприняты на Западе очень серьёзно», — сказал Егорченков.

Со своей стороны, член Совета Федерации Ольга Тимофеева в беседе с ФАН выразила мнение, что Турция не станет поддаваться на ультиматум США.

«Анкара готова формировать суверенную политику, прежде всего в части собственной безопасности, потому что приобретение Турцией российских систем противовоздушной обороны, а именно комплексов С-400, — это именно вопрос безопасности», — заявила она.

Ранее в Кремле назвали непозволительными ультиматумы США Турции по С-400.

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