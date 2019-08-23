В Турции прокомментировали отзыв США предложения по ЗРК Patriot

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Последнее предложение США о поставке Турции зенитных ракетных комплексов Patriot не устроило Анкару и было автоматически аннулировано в связи с истечением срока действия, заявили в правящей Партии справедливости и согласия.
В Турции прокомментировали отзыв США предложения по ЗРК Patriot
  • Reuters

По словам пресс-секретаря партии Омера Челика, ещё до приобретения российских систем С-400 Турция назвала США свои условия по стоимости и деталям покупки Patriot, которые Вашингтон не смог выполнить.

«Пришло новое предложение. Оно также не отвечало нашим условиям ни по одному из основных требований. Предложение автоматически было аннулировано из-за истечения срока его действия», — цитирует его РИА Новости.

При этом представитель правящей партии Турции не смог дать прогноз относительно дальнейшего развития ситуации вокруг покупки Patriot.

«Что будет с Patriot дальше — посмотрим», — сказал он.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на представителя Госдепартамента США передавал, что Вашингтон официально отозвал своё предложение Анкаре по продаже Patriot вместо С-400.

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