Эксперты назвали преимущества С-400 над американскими аналогами

По мнению ряда военных экспертов, зенитно-ракетные комплексы С-400 превосходят аналогичные системы, в том числе американские противоракетные комплексы Patriot, пишет Daily Express. Отмечается, что помимо своей высокой эффективности российские системы привлекают ещё и сравнительно невысокой стоимостью.

Как пишет издание, эксперты полагают, что сложные датчики, которые способны бороться со стелс-технологиями, точность прицеливания, а также дальность удара делают С-400 одной из самых эффективных в мире систем.

Так, С-400 способны уничтожать цели на расстоянии до 400 км и на высоте до 27 км над уровнем моря.

Кроме того, по словам специалиста из Университета Бирмингема Ричарда Коннолли, ещё более привлекательным этот комплекс делает его дешевизна по сравнению с аналогами.

«С-400 превосходит любую другую аналогичную систему, даже американский Patriot», — приводит Daily Express слова бывшего заместителя главы ВВС Индии Капила Кака.

Ранее глава турецкого Минобороны Хулуси Акар заявил, что элементы второй батареи российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 доставят в Турцию в августе-сентябре. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что выбор Анкарой российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 преследует сугубо коммерческие интересы.

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