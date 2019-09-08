Россия поставит Индии комплексы С-400 за 18—19 месяцев

Поставки Индии зенитных ракетных систем С-400 будут осуществлены в течение 18—19 месяцев, заявил вице-премьер России Юрий Борисов в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, контракт проавансирован.

«В строгом соответствии с графиком всё будет поставлено, там, по-моему, около 18—19 месяцев», — цитирует Борисова РИА Новости.

Ранее в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству сообщили, что Россия планирует выполнить контрактные обязательства по поставке Индии С-400 к 2025 году.

В Кремле назвали ситуацию с продажей ЗРК благоприятной.

В октябре 2018 года в ходе переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди стороны подписали контракт на поставку С-400 на сумму более $5 млрд.