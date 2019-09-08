Россия поставит Индии комплексы С-400 за 18—19 месяцев

Короткая ссылка
Поставки Индии зенитных ракетных систем С-400 будут осуществлены в течение 18—19 месяцев, заявил вице-премьер России Юрий Борисов в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, контракт проавансирован.
Россия поставит Индии комплексы С-400 за 18—19 месяцев
  • РИА Новости

«В строгом соответствии с графиком всё будет поставлено, там, по-моему, около 18—19 месяцев», — цитирует Борисова РИА Новости.

Ранее в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству сообщили, что Россия планирует выполнить контрактные обязательства по поставке Индии С-400 к 2025 году.

В Кремле назвали ситуацию с продажей ЗРК благоприятной.

В октябре 2018 года в ходе переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди стороны подписали контракт на поставку С-400 на сумму более $5 млрд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить