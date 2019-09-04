Песков назвал ситуацию с поставками С-400 в Индию благоприятной

В Кремле отмечают интерес индийских партнёров к обсуждению темы военно-технического сотрудничества между странами и считают благоприятной ситуацию с поставками систем С-400 в Индию.

Об этом в эфире Первого канала заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Обсуждалась и такая чувствительная, но очень важная тема нашего взаимодействия — это элементы ВТС. Интерес со стороны наших индийских партнёров большой», — цитирует ТАСС Пескова.

По его словам, обсуждение этого вопроса продолжилось во время переговоров между российской и индийской делегациями.

Отвечая на вопрос о ситуации с поставками С-400, Песков назвал её благоприятной.

«Да, безусловно, это затрагивалось, и здесь всё развивается позитивно», — добавил он.

4 сентября российский лидер Владимир Путин на полях ВЭФ провёл переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Стороны подписали ряд совместных соглашений, которые касаются в том числе военно-технических связей.

Как отметили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству России, Индия заказала вооружения и военную технику на $14,5 млрд, что является прорывом.

В конце августа в ФСВТС сообщили, что Россия и Индия решили вопрос с авансом по контракту на поставку С-400.