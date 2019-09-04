Путин провёл переговоры с премьер-министром Индии

Президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума во Владивостоке провёл встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, после чего переговоры прошли в широком формате с участием делегаций обоих государств. По итогам дискуссии стороны подпишут около 25 совместных документов, в том числе в сферах торговли и инвестиций, промышленности и военно-технических связей, а также образования и культуры. RT вёл прямую трансляцию.