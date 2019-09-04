В ФСВТС назвали новый заказ Индии на российское оружие прорывом

Короткая ссылка
Индия заказала у России вооружения и военную технику на $14,5 млрд, это прорыв, заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.
В ФСВТС назвали новый заказ Индии на российское оружие прорывом
  • РИА Новости

«Прошлый год и сегодняшний день ознаменовали собой появление огромного по сравнению со всеми остальными годами портфеля заказов на $14,5 млрд. Это очень значимая цифра, и, действительно, это прорыв», — цитирует РИА Новости Шугаева.

Он отметил, что, вопреки «жесточайшему прессингу» США, Индия в прошлом году подписала с Россией контракты на поставку ЗРК С-400, фрегатов 11356, а также партии боеприпасов для разного рода военных сил.

4 сентября российский лидер Владимир Путин на полях ВЭФ во Владивостоке провёл переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Стороны подписали ряд совместных соглашений, которые касаются экономической сферы, военно-технических связей, а также образования и культуры.

В конце июля в ФСВТС заявляли, что Россия заключила контракты с Индией на поставку около 1 тыс. авиационных ракет различного назначения. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить