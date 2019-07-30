В ФСВТС сообщили о контрактах с Индией на поставку авиаракет

Россия заключила контракты с Индией на поставку около 1 тыс. авиационных ракет различного назначения, сообщили в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

«Действительно, некоторое время назад были подписаны достаточно крупные контракты по авиационным ракетам, предполагающие поставку Индии порядка 1 тыс. ракет различного назначения», — цитирует представителя ведомства ТАСС.

Детали сделки пока не уточняются.

Ранее агентство ANI со ссылкой на источник в правительстве передавало, что Индия подписала договор с Россией о поставке авиационных управляемых ракет Р-27 класса «воздух — воздух» для вооружения истребителей Су-30МКИ индийских ВВС на сумму 15 млрд рупий ($218 млн).

В середине июля главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа сообщил, что страна направила России запрос о модернизации истребителей Су-30МКИ.