Индия направила в Россию запрос о модернизации Су-30МКИ

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Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» сообщил, что Индия направила в Россию запрос о модернизации истребителей Су-30МКИ.

«Мы очень довольны программной модернизацией МиГ-21, МиГ-27 и МиГ-29», — заявил маршал.

Он отметил, что их модернизировали до более современных систем вооружения и авионики, и рассказал, что в Индии их применяли на недавних учениях и «остались весьма довольны результатами».

«Поэтому теперь рассматриваем возможность модернизации Су-30, которые эксплуатируем порядка 20 лет. Соответственно, их авионика и системы вооружения также требуют модернизации. Мы запросили от российской стороны предложения по модернизации в соответствии с текущими потребностями», — добавил он.

В феврале сообщалось, что Россия готова предложить Индии программу модернизации истребителей СУ-30МКИ.

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