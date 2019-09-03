«Традиционно дружественные отношения»: какие вопросы обсудят Владимир Путин и Нарендра Моди во Владивостоке

4 сентября президент России Владимир Путин проведёт переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди во Владивостоке. Стороны затронут вопросы дальнейшего развития российско-индийского стратегического партнёрства, включая взаимодействие в торгово-экономической сфере и в области безопасности и военно-технического сотрудничества. Кроме того, лидеры обменяются мнениями по актуальным аспектам международной и региональной повестки. Как полагают эксперты, наиболее важными темами переговоров станут совместная разработка углеводородов на арктическом шельфе и Дальнем Востоке, детали поставок российских ЗРК С-400, международный терроризм, обстановка в Афганистане и Южной Азии.

4 сентября во Владивостоке состоится встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди, который прибудет в Россию с официальным визитом и примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«Будут обсуждаться вопросы дальнейшего развития российско-индийского особо привилегированного стратегического партнёрства, включая взаимодействие в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также в области безопасности и военно-технического сотрудничества», — говорится в заявлении пресс-службы Кремля.

Отмечается, что лидеры обменяются мнениями по актуальным международным и региональным проблемам. По итогам переговоров стороны планируют подписать ряд межведомственных и коммерческих документов, в том числе в торгово-инвестиционной сфере, в области промышленности, военно-технического взаимодействия, образования и культуры.

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Третья в этом году встреча Путина и Моди пройдёт в формате тет-а-тет, заявил журналистам посол Индии в РФ Бала Венкатеш Варма. По его словам, главы государств «проведут много времени вместе», в том числе и на закрытых встречах. Он также отметил, что российский и индийский лидеры посетят судоверфь «Звезда», чтобы ознакомиться с «высокотехнологичной отраслью судостроения». Кроме того, по словам посла, Путина и Моди в конце дня ожидает совместный ужин.

В преддверии встречи с президентом России Моди в интервью ТАСС рассказал об особо доверительных отношениях с Путиным.

«Мы сидим вместе и беседуем, прогуливаемся и беседуем. В наших отношениях существует особая химия, особая лёгкость», — пояснил индийский премьер-министр.

Он также выразил надежду, что в рамках ВЭФ ему удастся обсудить с российским лидером многие вопросы.

Напомним, в пятом Восточном экономическом форуме, который состоится 4—6 сентября, примут участие главы государств и правительств зарубежных стран, руководители крупных российских и международных компаний, ведущие политики и эксперты.

Партнёрство России и Индии является стратегическим и особо привилегированным, поскольку оно наиболее стабильно и «не переживало крутых спадов», отмечает в разговоре с RT доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский.

«Это сотрудничество развивалось очень продуктивно. Между Россией и Индией традиционно дружественные отношения. Партнёрство обрело форму привилегированного, поскольку обе страны хотели подчеркнуть особый характер своих связей», — заявил аналитик.

Территория кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский в преддверии V Восточного экономического форума

РИА Новости

© Александр Кряжев

По мнению Волхонского, позиции Моди внутри страны очень прочны — сейчас он пытается сделать Индию региональной державой. И в этом отношении встреча с российским лидером, а также участие в Восточном экономическом форуме для него очень важны, полагает эксперт.

«Индийская сторона хочет обезопасить себя в условиях растущей конкуренции между Китаем и США, балансирующей на грани торговой войны. Если такое противостояние начнётся, последствия будет ощущать не только Индия, но и страны всего мира», — уточнил Волхонский.

Планомерное сотрудничество

Вопрос кооперации в области энергетики — приоритетное направление российско-индийского партнёрства, оно будет обсуждаться на предстоящей встрече Путина и Моди, сообщает пресс-служба Кремля

Отношения России и Индии в энергетической сфере получат новое развитие на грядущем Восточном экономическом форуме. Об этом сообщил индийский министр нефти, природного газа и сталелитейной промышленности Дхармендра Прадхан в опубликованном 2 сентября интервью газете The Times of India.

По его словам, во Владивостоке планируется подписание нескольких предварительных российско-индийских соглашений, в том числе касающихся сотрудничества в нефтегазовой сфере.

«Будет сделано совместное заявление о всеобъемлющем энергетическом сотрудничестве. Будет подписана итоговая дорожная карта. Также на уровне компаний будут заключены меморандумы о взаимопонимании. Наша делегация проводит соответствующую подготовку», — отметил Прадхан.

Как отмечает индийский министр, Нью-Дели планирует покупать у России сырую нефть. Он также добавил, что крупные компании Индии, в частности Tata Power, SAIL, NMDC, Jindal, уже начинают инвестировать проекты на Дальнем Востоке или рассматривают такую возможность.

«Наше энергетическое партнёрство — давнее и надёжное. Россия инвестировала около $13 млрд в Индию. Мы инвестировали примерно $7— 8 млрд в Россию. Также обсуждаются инвестиции в российский сектор геологоразведки», — подчеркнул политик.

Кроме того, Прадхан заявил, что на данный момент обсуждаются «коммерческие аспекты» участия Индии в масштабных проектах, в том числе в Арктическом регионе.

Индийский министр нефти, природного газа и сталелитейной промышленности Дхармендра Прадхан

Reuters

© Shailesh Andrade

Помимо нефтегазовой отрасли, Москва и Нью-Дели сотрудничают в сфере мирного атома. Основной проект в этом направлении — строительство АЭС «Куданкулам» в Индии. В штатном режиме уже работают блоки №1 и №2, ведётся сооружение второй и третьей очередей станции.

Российско-индийское сотрудничество в сфере энергетики развивается планомерно, считает Борис Волхонский.

«Для Индии, одного из ведущих потребителей углеводородов в мире после Китая и США, важно диверсифицировать источники таких поставок», — отметил эксперт.

По этой причине Нью-Дели проявляет интерес к совместным с Россией разработкам углеводородов на арктическом шельфе и Дальнем Востоке, полагает Волхонский. По его мнению, Путин и Моди затронут этот вопрос на предстоящей встрече.

«Индия вступила в качестве наблюдателя в Арктический совет и придаёт большое значение развитию своих проектов в Арктике», — заявил аналитик.

«Не намерена отказываться от С-400»

Другим ключевым вопросом в предстоящих переговорах Путина и Моди станетпартнёрство в области безопасности и военно-технического сотрудничества. Об этом говорится в сообщении, размещённом на официальном сайте российского президента.

Напомним, в начале октября 2018 года Владимир Путин во время своего визита в Нью-Дели подписал с Нарендрой Моди договор о поставке пяти полков зенитно-ракетного комплекса С-400 на сумму $5,43 млрд.

Вашингтон не раз выражал своё недовольство заключённой сделкой.

«Что касается С-400, мы призывали наших союзников и партнёров, в том числе Индию, отказаться от сделок с Россией, которые могут повлечь за собой введение санкций в соответствии с законом CAATSA», — указали в Госдепартаменте в конце июня.

Напомним, закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, CAATSA) был подписан президентом США Дональдом Трампом 2 августа 2017 года. Документ предполагает продление ограничительных мер в отношении России, Ирана и КНДР, принятых предыдущими администрациями Соединённых Штатов, а также ведение дополнительных санкций.

Индия ещё осенью прошлого года заявила, что, несмотря на угрозы Вашингтона, не изменит свою независимую политику. Соответствующее заявление сделал начальник Генерального штаба армии Индии генерал-лейтенант Бипин Рават.

«Да, мы осознаём, что против нас могут быть применены санкции, но мы ведём независимую политику», — пояснил начальник индийского Генштаба.

ЗРК С-400

РИА Новости

© Алексей Мальгавко

Он также добавил, что индийская сторона заинтересована в поставках и других систем российских вооружений, в частности авиационной техники.

30 июня Россия подписала с Индией контракты на покупку Нью-Дели около 1 тыс. авиационных ракет различного назначения. Об этом сообщили редставители Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

Как отмечает Борис Волхонский, вероятность того, что на предстоящих переговорах Путина и Моди речь пойдёт о деталях поставок С-400, крайне высока.

«Мы видим пример Турции, которая не поддалась давлению Вашингтона. И Индия в данном случае не намерена сдаваться и отказываться от поставок ЗРК С-400. Нью-Дели всегда смотрит на оптимальное сочетание цены и качества. В этом смысле американцы не могут предложить ничего лучше, чем российские зенитно-ракетные комплексы», — подчеркнул аналитик.

«Общая опасность»

Помимо двустороннего сотрудничества, лидеры обсудят и вопросы международной повестки, например борьбу с международным терроризмом, ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке, прежде всего в Сирии, обстановку в Афганистане, положение дел вокруг иранской ядерной программы. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Кроме того, как отмечают аналитики, на фоне обострившихся отношений между Индией и Пакистаном лидеры могут обсудить ситуацию в Южной Азии.

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Напомним, в начале августа верхняя палата парламента Индии приняла резолюцию, которая отменяет статью 370 Конституции, гарантирующую штату Джамму и Кашмир особый автономный статус. В ответ на действия индийской стороны Пакистан понизил уровень дипотношений с Нью-Дели и приостановил взаимодействие в сфере торговли.

Ранее, 26 февраля, индийские военно-воздушные силы атаковали лагеря боевиков на границе, которая разделяет Индию и Пакистан в спорном Кашмире. На следующий день пакистанская армия сбила два самолёта ВВС Индии и арестовала двух индийских пилотов. В марте стороны обстреляли позиции друг друга в Кашмире.

Учитывая, что отношения между Индией и Пакистаном обострились ещё больше, Путин и Моди могут обсудить обстановку в Южной Азии, полагает доцент отделения востоковедения ВШЭ Ольга Солодкова.

«Главы государств, скорее всего, обменяются мнениями по этой тематике, поскольку индо-пакистанский конфликт — серьёзная проблема между двумя ядерными державами, негативно влияющая на весь регион», — заявила эксперт в разговоре с RT.

Солдаты армии Индии

Reuters

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По мнению Бориса Волхонского, на переговорах лидеры России и Индии уделят особое внимание теме международного терроризма, поскольку это «общая опасность для государств».

«В связи с этим в международной повестке встречи Путина и Моди — в том числе и ситуация в Афганистане. Поскольку в республике грядут выборы, сейчас все замерли в ожидании того, как может измениться внешняя и внутренняя политика этой страны», — пояснил аналитик.

Волхонский также добавил, что хотя Индия и не вовлечена в сирийский конфликт напрямую, но всё же уделяет данному аспекту должное внимание.