Особый статус проблемного штата: чем может грозить обострение отношений между Индией и Пакистаном
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Отношения между соседствующими друг с другом государствами Индией и Пакистаном вновь накаляются. Причиной взаимных претензий стала законодательная инициатива, отменяющая особый статус штата Джамму и Кашмир, действовавший на протяжении последних 70 лет.
В этой связи под председательством премьер-министра Пакистана Имрана Шаха прошёл Национальный комитет безопасности. По его итогам было принято решение о понижении уровня дипломатических отношений, приостановке торговых отношений и пересмотре торговых договорённостей с Индией. Кроме того, из страны высылаются индийские дипломаты.
«У нас больше не будет дипломатического присутствия в Нью-Дели. Их коллеги также будут отосланы», — цитирует министра иностранных дел Шаха Мехмуда Куреши издание Dawn.
В ближайшее время Исламабад планирует поднять вопрос упразднения автономии индийского штата Джамму и Кашмир в Совете Безопасности ООН. К тому же в Пакистане создан комитет высшего уровня по подготовке плана ответных действий — в правовом, политическом и дипломатическом поле.
Расположенный на северо-западе Индии штат Джамму и Кашмир до 1947 года был полунезависимым княжеством во главе с махараджей Хари Сингхом — индуистом. При этом основная часть населения (около 70%) исповедовала ислам. После раздела Британской Индии Джамму и Кашмир был разъединён: одна часть штата отошла Пакистану, а другая — Индии. В этом регионе до сих пор нет оформленной границы, она проходит по линии демаркации 1949 года.
Напомним, что в понедельник, 5 августа, верхняя палата парламента Индии приняла резолюцию, отменяющую статью 370 Конституции, по которой штату Джамму и Кашмир гарантируется особый автономный статус. При этом образуются две союзные территории — Ладакх, а также Джамму и Кашмир.
Во вторник, 6 августа, законопроект был принят нижней палатой парламента Индии. После этого решения премьер-министр Индии Нарендра Моди выступил с обращением. По его словам, инициатива, утверждённая со значительной поддержкой, «придаст импульс развития» двум новым территориальным объединениям.
«Я благодарю моих братьев и сестёр в Джамму, Кашмире и Ладакхе за их отвагу и упорство», — написал Моди в Twitter.
Он подчеркнул, что теперь регион «свободен от оков и его ожидает светлое будущее».
«Дипломатическое наступление»
Как заметил старший научный сотрудник ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова кандидат исторических наук Алексей Куприянов, вопрос территорий Джамму и Кашмира не впервые находится на рассмотрении законодательных органов Индии.
«Это не самый худший момент в истории индо-пакистанских отношений. В Индии ещё в 1951 году планировали отменить особый статус Джамму и Кашмира. Судя по всему, сейчас к этому решению индийское руководство подтолкнули внешнеполитические моменты. В частности, странный наметившийся прогресс на афганском треке между пакистанцами и американцами», — подчеркнул эксперт.
Он отметил, что решение Исламабада о прекращении торговых отношений и пересмотре договорённостей в торговле не слишком повредят Нью-Дели, поскольку доля Пакистана в товарообороте Индии, по словам эксперта, составляет менее 10%.
«Не стоит ждать и военных проблем. Поскольку то, что происходит сейчас, застало Пакистан врасплох и он не готов к военному обострению. Агрессивных фактов, которые толкают к обострению отношений, сейчас нет. Но Пакистан может предпринять дипломатическое наступление на Индию, будет пытаться заручиться поддержкой других мусульманских стран, пытаться вынести вопрос на заседание Совбеза ООН», — указал Куприянов в беседе с RT.
По мнению заместителя декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрея Суздальцева, индийские власти провели «молниеносную операцию».
«Они буквально за несколько часов отменили особый статус для штатов Джамму и Кашмир и поставили их под федеральное управление. Это гарантирует отсутствие переговоров между Пакистаном и Индией», — указал собеседник RT.
Эксперт подчеркнул, что пока в Исламабаде действуют сдержанно.
«Подозреваю, что Пакистан всё-таки находится в контакте с Вашингтоном и ЕС. Видимо, провоцирование Индии на силовую реакцию — согласованная точка зрения. Будем надеяться, что на этой стадии конфликт заморозится», — предположил Суздальцев.
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