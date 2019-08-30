«Подстёгивают гонку вооружений»: как США намерены добиваться военного превосходства в космосе

В Соединённых Штатах начало работу Космическое командование Вооружённых сил. Дональд Трамп заявил, что эта структура не позволит другим странам оспорить «превосходство Америки в космосе». В свою очередь, глава нового ведомства генерал ВВС Джон Рэймонд заявил, что основные угрозы для США в космическом пространстве «исходят от России и Китая». Как отмечают эксперты, Вашингтон пошёл по крайне опасному пути, который может подстегнуть гонку вооружений. Москва вряд ли будет в ней участвовать, однако в случае необходимости ей есть, чем ответить на планы американцев, подчёркивают аналитики.

Дональд Трамп заявил, что создание Космического командования (SPACECOM) в составе американских вооружённых сил поможет Соединённым Штатам сохранить превосходство в космосе. Об этом он заявил в ходе торжественной церемонии, посвящённой началу работы SPACECOM.

«Сегодняшним свершением мы начинаем новую великолепную главу в выдающейся истории вооружённых сил США. Благодаря Космическому командованию превосходство Америки в космосе никогда не будет оспорено и никогда не окажется под угрозой, поскольку конфликты, как нам известно, лучше всего предотвращаются подготовкой к победе», — заявил Трамп.

В ходе церемонии президент Соединённых Штатов также назвал космос «областью военных действий» и пообещал, что вскоре вслед за созданием SPACECOM в Америке появится и новый вид вооружённых сил — Космические войска.

По мнению главы Белого дома, необходимость усиления военного присутствия за пределами планеты вызвана угрозами со стороны «противников», которые якобы угрожают американским спутникам. Кроме того, он считает, что большая свобода действий в космосе крайне важна для построения системы противоракетной обороны США.

Как отметил в беседе с RT военный эксперт Иван Коновалов, Соединённые Штаты намерены изменить в свою пользу соотношение сил с Россией за счёт развития космических технологий.

«В области ядерных вооружений они поддерживают с нами паритет. А так как они противники любого паритета и хотят главенствовать над всем, значит, нужно идти дальше в космос и стать главными там», — заявил Коновалов.

От обороны к наступлению

Дональд Трамп не стал конкретизировать, с кем же Соединённые Штаты намерены воевать в космосе. Однако это сделал глава нового командования — четырёхзвёздный генерал ВВС Джон Рэймонд. В тот же день выступая в Пентагоне, он недвусмысленно указал на Москву и Пекин.

Генерал ВВС США Джон Рэймонд

Reuters

© Kevin Lamarque

«Наиболее значительные угрозы исходят от Китая и России», — цитирует его портал Military.com.

По словам Рэймонда, «нижняя граница диапазона» угроз начинается с создания «помех для спутников связи и GPS». Кроме того, он опасается нанесения «крайне разрушительного кинетического удара ракетой» по любому из американских спутников.

Как отмечает портал Breaking Defense, несмотря на эти заявления, значительное внимание в деятельности новой структуры будет уделено наступательным операциям.

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Так, на официальном сайте SPACECOM отмечается, что его главный приоритет — «достижение, защита и сохранение космического превосходства сил США и их союзников посредством космических боевых операций».

С 1985 по 2002 год в США уже существовало Космическое командование. Оно возникло в эпоху «Звёздных войн» Рональда Рейгана и было объединено со Стратегическим после терактов 11 сентября 2001 года. Однако, как заявляет генерал Рэймонд, нынешняя структура будет разительно отличаться от своего предшественника.

В частности, по его словам, серьёзное внимание будет уделено взаимодействию с союзниками, среди которых он назвал Францию, Германию и Японию. Ранее о намерении создать структуры, схожие по задачам с американским SPACECOM, сообщали в Париже и Токио. О сотрудничестве с Соединёнными Штатами в военном освоении космоса заявляли и в Минобороны Великобритании.

«Космическое командование существовало у американцев и раньше, — отметил в разговоре с RT редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. — Оно занималось эксплуатацией спутников военного назначения на орбите. Это спутники связи, навигации, разведки, ретрансляции и картографические. Сейчас предполагается, что эти функции будут расширены. То есть, помимо спутниковых групп, в состав новых войск войдут космические аппараты специального назначения с вооружением на борту. Скорее всего им отдадут и программу создания орбитального комплекса, который сможет обслуживать эти аппараты».

Эксперт отмечает, что Соединённые Штаты намереваются существенно увеличить свою спутниковую группировку для противодействия новейшим российским вооружениям, в первую очередь гиперзвуковым. В марте только американские ВВС запросили на свои военно-космические программы в 2020 году $13,8 млрд — на $2 млрд больше, чем в 2019-ом. В основном деньги должны пойти на новые спутники.

«Главная их задача — информационное обеспечение противоракетной обороны США как мера борьбы с нашим гиперзвуковым оружием. Американцы считают, что, увеличив количество спутников, они смогут эффективно обнаруживать наши гиперзвуковые аппараты», — отмечает Леонков.

Силы и средства

Напомним, указ о создании SPACECOM Дональд Трамп подписал ещё в феврале 2019 года. Космическое командование в структуре американских вооружённых сил носит статус «единого» (unified) командования.

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Это значит, что в его подчинении будут находиться силы из состава разных видов вооружённых сил. На сайте Белого дома сообщается, что работать в новой структуре будут как военнослужащие, так и гражданский персонал.

Как информирует портал Defense News, первыми сотрудниками станут 287 человек, ранее работавших, прежде всего, в Стратегическом командовании. В бюджете США на 2020 год на нужды SPACECOM предусмотрено $83,8 млн.

В составе новой структуры будет выделено два компонента. Командование компонента объединённых космических сил будет нацелено на консолидирование потенциала, которым располагают в космосе Вашингтон и его союзники. Именно это подразделение будет отвечать за получение и распределение информации со спутников. В свою очередь, оперативная группа по обеспечению космической обороны, как сообщает портал Spacenews.com, будет отвечать за защиту спутниковой группировки Штатов.

Как отмечают эксперты, американцы располагают серьёзными возможностями для ведения боевых действий в космосе. Ранее американские СМИ сообщали, что суборбитальный многоразовый самолёт ВВС США X-37B находится в космосе рекордные 719 дней.

Орбитальный самолёт X-37B

Reuters

© U.S. Air Force

Официально Пентагон не раскрывает его назначения, однако в июле текущего года на ежегодном форуме по безопасности, организованном Институтом Аспена, бывший министр Военно-воздушных сил Хизер Уилсон обмолвилась, что это космический беспилотник «сведёт с ума» противников США.

X-37B эксперты рассматривают как машину, которая может использоваться для уничтожения спутников и даже для вывода на орбиту ядерного оружия.

«Он является прототипом будущих космических аппаратов, которые могут выводиться на орбиту с различной полезной нагрузкой (с пилотируемым и беспилотным оборудованием или со средствами вооружения). Особенность X-37B заключается в том, что он может маневрировать на орбите, менять её так, что средства слежения на Земле будут определять его всякий раз как новый космический объект», — отмечает Леонков.

Ещё в январе 2019 года в новой редакции «Обзора противоракетной обороны» Минобороны США допустило размещение ударных элементов системы ПРО в космосе.

Старт ракеты Atlas V со спутником

© US Air Force / Flickr

В апреле Breaking Defense отмечал, что в бюджетных запросах ВВС США за 2019 и 2020 год фигурирует некая программа «Охотник за головами» (Bounty Hunter). Большая часть данных засекречена, однако журналисты выдвинули предположение, что проект будет нацелен на противодействие противникам Вашингтона в космосе, в частности на препятствование эффективному использованию ими интегрированных систем управления, связи и разведки. Чуть позже Пентагон объявил тендер на разработку проекта автономной орбитальной космической станции.

По словам Алексея Леонкова, космические амбиции Штатов могут напомнить идеи «Звёздных войн» Рейгана. В 80-х большая часть планов в рамках Стратегической оборонной инициативы была нереализуемой. По большей части он носил пропагандистский характер.

«В нынешней ситуации опасность состоит в том, что американцы пытаются всё перевести в практическую плоскость — создавать реальные образцы вооружений и выводить их в космос», — утверждает эксперт.

По его мнению, речь идёт о лазерном оружии, кинетическом оружии для перехвата частей континентальных баллистических ракет и системах, способных наносить удары по наземным объектам из космического пространства.

Без иллюзий

Заявление Дональда Трампа о превращении космоса в область боевых действий прокомментировал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Медленно, но верно идёт к этому. В «Роскосмосе» по этому поводу никто иллюзий не питает. Все заняты делом», — прокомментировал Рогозин в Twitter соответствующую запись телеведущего Владимира Соловьёва.

Медленно, но верно идёт к этому. В @roscosmos по этому поводу никто иллюзий не питает. Все заняты делом — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 29. August 2019

Россия традиционно выступает против милитаризации космического пространства, отмечая опасность действий США и их союзников. Москва последовательно продвигает идею ужесточения соответствующих международно-правовых норм. Напомним, Договор о космосе 1967 года запрещает размещать там ядерное оружие, а также использовать в военных целях Луну и другие небесные тела.

«Мы обеспокоены планами Соединённых Штатов, которые уже получают материальное воплощение, по выводу оружия в космическое пространство, что приведёт к новому витку уже глобальной гонки вооружений», — заявлял 26 июля 2019 года министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании министров иностранных дел стран БРИКС в Рио-де Жанейро.

Как отмечает Иван Коновалов, Москва не собирается втягиваться в разорительное соперничество с США.

«Они подстёгивают гонку вооружений в надежде, что в неё включится, в том числе, и Россия и надорвётся. Но мы не будем в этом участвовать», — считает эксперт.

В то же время, по словам Алексея Леонкова, если понадобится, Москва может в короткие сроки, используя ещё советский научно-технический задел, разработать оружие, способное разрушить претензии США на космическое господство.

«У нас будет, чем ответить американцам, — утверждает Леонков. — Речь идёт о таких видах вооружения, как стрелковое (мелкокалиберная автоматическая пушка калибром 30 мм, ракеты класса космос-космос). Возможно размещение ударного вооружения, которое бьёт с орбиты, как это было в проекте ракеты Р-36орб. Мы уже создали боевой лазер «Пересвет». Если потребуется, мы сможем вывести его в космос. Там он сможет не ослеплять, а поражать объекты, так как в космическом пространстве нет тех ограничений, которые есть в атмосфере».