«Звёздные войны» снова актуальны»: как ВВС США испытывают орбитальный самолёт X-37B

Космический беспилотный самолёт X-37B находится на околоземной орбите рекордные 719 дней. В ВВС США заявляют, что он был создан для испытания систем многоразовых запусков и «проведения космических экспериментов». Эксперты полагают, что самолёт — часть программы по милитаризации околоземного пространства. Очередным этапом на этом пути, как отмечают аналитики, станет грядущий старт работы боевого командования SPACECOM, которое составит основу Космических сил США.

Суборбитальный многоразовый самолёт-разведчик ВВС США X-37B установил новый рекорд, пробыв на орбите 719 дней, сообщил портал Space.com.

Беспилотный аппарат был разработан и сконструирован корпорацией Boeing. Длина X-37B составляет 8,8 м при размахе крыла 4,6 м и весе около 5 тонн.

Это уже пятые испытания космического беспилотника в рамках миссии OTV (Orbital Test Vehicle), очередной этап был запущен 7 сентября 2017 года. X-37B на орбиту вывела ракета Falcon 9 компании SpaceX Илона Маска.

Испытания в рамках миссии OTV проводятся американскими военно-воздушными силами с 2010 года Первая миссия длилась 224 дня, последний полёт продолжался 717 дней. Однако цель и назначение испытаний и самого X-37B держатся в секрете. ВВС США делают лишь общие заявления.

«У программы X-37B две основные задачи: создание многоразовых космических технологий для обеспечения Америке будущего в космосе и проведение космических экспериментов, результаты которых можно вернуть и исследовать на Земле», — говорится на официальном интернет-портале ВВС США.

Технологии, испытываемые в рамках этой программы, включают в себя «усовершенствованные системы наведения, навигации и контроля, термозащитные системы, авионику, высокотемпературные конструкции и уплотнения, конформную многоразовую изоляцию, легкие электромеханические системы управления лётного аппарата, продвинутые двигательные установки, усовершенствованные материалы, а также автономный орбитальный полёт, вход в атмосферу и посадку».

Эксперты считают, что космический самолёт X-37B является частью давно разрабатываемой программы США по милитаризации космоса.

Военный историк Юрий Кнутов в беседе с RT предположил, что целью программ OTV является вывод в космос ядерного оружия.

«Космический корабль X-37B создан на основе технологий, которые применялись при создании шаттлов, однако у него новая термозащита, созданная с нуля. Этот корабль может маневрировать на высотах в пределах 200 км, совершать атмосферные нырки», — рассказал Кнутов.

Этот корабль демонстрирует, что американцы начали развёртывание космического оружия нового поколения, подчеркнул эксперт.

Орбитальный самолёт X-37B

Reuters

© U.S. Air Force/Handout

Пентагон хочет освоить мирный космос в военных целях и рвётся его скорее занять, чтобы диктовать свои условия остальным странам, отметил в беседе с RT академик Академии политических наук РФ, заведующий кафедрой РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

«Поэтому они держат там суборбитальные самолёты, создают разведывательные группировки спутников. Проект Рейгана «Звёздные войны», над которым когда-то смеялись, снова стал актуальным. Американцы не сбрасывают его со счетов и на каждом витке совершенствования технологических возможностей продвигаются в космическое пространство», — отметил Кошкин.

Создание космических сил

Напомним, в феврале 2019 года Дональд Трамп подписал указ о создании нового, шестого вида Вооружённых сил США — Космических сил.

Дональд Трамп подписывает указ о создании Национального космического совета

Reuters

© Carlos Barria

«Наши противники готовят войска и разрабатывают новые технологии для того, чтобы подорвать нашу безопасность в космическом пространстве, и прилагают огромные усилия для достижения этой цели. В связи с этим моя администрация рассматривает космос как театр боевых действий и сделала создание Космических сил одним из приоритетов национальной безопасности», — заявил тогда Трамп.

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Президент планировал создать новые войска ещё с 2017 года, и сделать их полностью самостоятельными, однако в таком виде претворить эту идею в жизнь не удалось.

Космические войска США находятся в ведении гражданского министра ВВС страны и будут иметь статус аналогичный Корпусу морской пехоты США, который также является отдельным видом вооружённых сил и имеет собственного командующего в статусе начальника штаба, при этом подчиняясь министерству флота.

Американские военачальники и эксперты неоднократно выражали сомнения в необходимости такого шага, указывая, что новая структура будет дублировать уже существующие космические управления в составе военно-воздушных сил.

В мае этого года из-за несогласия с действиями Трампа в отставку ушла министр ВВС Хизер Уилсон. Критиковал решение президента и начальник штаба Военно-воздушных сил Дэвид Голдфин. В июне из-за разногласий с ВВС в отставку подал глава Агентства космического развития при Пентагоне Фред Кеннеди. Вскоре со своего поста ушёл и.о. Пентагона Патрик Шанахан, который активно содействовал созданию нового вида войск.

Андрей Кошкин считает, что процесс уже зашёл слишком далеко, и внутренние бюрократические противоречия не остановят создания Космических сил.

«Создание Космических сил Трампа продвигается успешно. Сейчас президент вступил в промежуточную предвыборную кампанию и, скорее всего, выиграет её. За второй президентский срок он многие проекты успеет реализовать, в том числе и этот», — считает эксперт.

Запуск SPACECOM

Администрация Трампа и Пентагон продолжают делать шаги по созданию Космических сил. Глава комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд заявил, что 29 августа начнёт свою работу Космическое командование SPACECOM — первое боевое командование, сформированное с 2009 года.

До этого в составе Министерства обороны США существовало 10 командований: Африканское, Центральное, Киберопераций, Европейское, Индо-Тихоокеанское, Северное, Южное, Командование специальных операций, Стратегическое, а также Транспортное командование.

Встреча Национального космического совета

NASA

© Aubrey Gemignani

Об старте работы SPACECOM Данфорд сообщил на заседании Национального космического совета, который прошёл 21 августа в Вирджинии под председательством вице-президента США Майка Пенса.

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«Эта инициатива укрепит наши возможности по наращиванию людских ресурсов и потенциала, которые понадобятся нам в будущем. Я убежден, что создание единой службы будет существенно способствовать достижению этой цели», — приводит слова Данфорда телеканал Fox News.

Возглавит SPACECOM генерал ВВС Джон Рэймонд, в состав нового командования войдут 87 подразделений, которые будут заниматься «ракетным оповещением, спутниковыми операциями, а также космическим контролем и поддержкой», сообщил Данфорд.

В истории США уже было несколько Космических командований — первое было создано в 1985 году в рамках программы администрации Рейгана «Звёздные войны». Оно было соединено со Стратегическим командованием США после терактов 11 сентября 2001 года. Также своё Космическое командование уже есть у ВВС США, оно расположено на военно-воздушной базе Питерсон в Колорадо-Спрингс.

Новое командование, созданное в рамках организации Космических сил Трампа, будет заниматься гонкой вооружений в космосе, отметил в беседе с RT Юрий Кнутов.