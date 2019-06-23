«Нет государственной стратегии»: что ждёт Агентство космического развития после отставки его главы

Глава Агентства космического развития США Фред Кеннеди подал в отставку, проработав в должности менее четырёх месяцев. Причины такого шага не называются, однако американские СМИ отмечают, что ранее руководство ВВС выступало против создания этой структуры, считая, что она лишь усложнит бюрократическую структуру вооружённых сил. Эксперты предполагают, что отставка Кеннеди может быть связана с уходом Патрика Шанахана с поста и.о. министра обороны. В то же время аналитики указывают, что у Вашингтона нет чёткой стратегии развития космических сил, что мешает их эффективному развитию.

Глава Агентства космического развития при Пентагоне Фред Кеннеди подал в отставку. Об этом сообщили американские издания Defense News и Space News со ссылкой на представителя оборонного ведомства.

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«Фред Кеннеди по назначению Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) занимал должность директора Агентства по космическому развитию. Он покидает этот пост и возвращается в DARPA. И.о. директора Агентства будет объявлен в ближайшее время», — приводит Space News слова представителя Пентагона Хизер Бабб.

Таким образом, Кеннеди пробыл менее четырёх месяцев на посту руководителя агентства, которое было создано указом исполняющего обязанности главы Пентагона Партика Шанахана 12 марта этого года. О причинах его отставки не сообщается.

В апреле Кеннеди заявил в интервью журналу Aerospace America, что американская космическая отрасль слишком много времени тратит на анализ своих программ и проведение испытаний. Он также отметил, что быстро развивающиеся угрозы якобы исходят от России и Китая.

«Если угроза надвигается быстро, то и реагировать следует быстро. Вы не можете потратить десятилетие на развитие потенциала, ведь к тому времени, когда задача будет решена, вы будете отставать на 10 лет», — приводит издание его слова.

Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин предположил, что уход Кеннеди со своего поста связан с недавней отставкой Шанахана.

«У Шанахана в этот период была довольно разветвлённая сеть дружеских отношений, часть которых переплеталась с интересами служебного характера», — отметил эксперт.

Теперь, считает Кошкин, руководить агентством будет ставленник нового главы американского оборонного ведомства — Марка Эспера.

«Не исключаю, что с приходом Эспера произойдёт перестановка кадров — он окружит себя людьми, которым сможет доверять. Скорее всего, есть и другие причины, связанные с отставкой Кеннеди, однако личные связи — определяющие в этом вопросе», — пояснил эксперт.

Такого же мнения придерживается и политолог Александр Асафов.

«Безусловно, отставка Кеннеди связана с уходом и.о. министра обороны и приходом нового человека, поскольку четыре месяца — это маленький срок для плодотворной работы. Скорее всего, будет заменён и основной состав руководства агентства», — отметил он в беседе с RT.

Конфликт с ВВС

Причиной ухода Кеннеди со своего поста могла стать последовательная критикадеятельности Агентства космического развития со стороны руководства ВВС США, отмечают американские СМИ.

В частности, своего скептического отношения к этому ведомству не скрывала тогдашний министр Военно-воздушных сил Хизер Уилсон, выступая в феврале на съезде Ассоциации ВВС в Орландо.

«У меня есть некоторые сомнения насчёт задач этого ведомства: почему предполагается, что оно будет справляться с ними эффективнее, чем мы в настоящее время, и на чём в принципе будет сосредоточена его деятельность?» — приводит Defense News слова Уилсон.

Министр ВВС тогда отметила, что новое агентство будет преобразовано в космические силы, и, вероятно, просуществует менее года.

Напомним, что в июне 2018 года Дональд Трамп поручил Пентагону приступить к созданию космических войск — нового, шестого вида Вооружённых сил Соединённых Штатов, которые станут отдельной структурой. Прежде вопросами аэрокосмической обороны занимались ВВС США.

Тогда Уилсон и начальник штаба военно-воздушных сил Дэвид Голдфин выступили против такого шага. По их мнению, выделение космического командования в обособленную структуру повлечёт чудовищную бюрократическую волокиту.

Уилсон сама покинула пост министра ВВС 31 мая этого года. При этом американские оборонные издания отмечали, что это решение можно расценить как выражение несогласия с созданием нового космического агентства, которое дублирует функции военно-воздушных сил.

Новая спутниковая система

Первой задачей Агентства космического развития должно стать создание спутниковой «транспортной системы», сообщает Defense News. Она будет состоять из множества небольших спутников, произведённых конвейерным способом, которые затем будут размещены на низкой околоземной орбите.

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Объединение таких спутников в единую сеть позволит наладить бесперебойную связь и обмен данными с низкой задержкой между космическими и наземными элементами оборонной архитектуры США.

В долгосрочной перспективе агентство должно не только создать механизм для передачи данных, но и развить дополнительные возможности — функции позиционирования, навигации, а также отслеживания баллистических и других видов ракет.

Такая постановка задачи также вызвала критику со стороны Уилсон.

«Преждевременно говорить о том, что массивная спутниковая архитектура на низкой околоземной орбите будет более стойкой в случае нападения, чем альтернативные системы за аналогичную цену. Этот план требует глубокого анализа и практического подтверждения концепции в бою», — приводит Defense News отрывок из февральского доклада Уилсон.

Неоправданный оптимизм

В прошлом Шанахан считал, что Агентство космического развития станет основой дальнейшей деятельности Пентагона в космической сфере. В октябре 2018 года (занимал тогда пост замминистра обороны США. — RT) он отметил, что в эту структуру «перейдут все игроки, стремящиеся реализовать потенциал космических ресурсов», пишет Defense News.

Патрик Шанахан

Reuters

© Joshua Roberts

Однако на фоне создания агентства из администрации Трампа уже ушли три функционера — Уилсон, Кеннеди и Шанахан. Учитывая, что эта организация была персональным проектом бывшего и.о. главы Пентагона, для неё могут настать непростые времена, отмечают американские оборонные СМИ и аналитики.

Модернизация космической отрасли, которую поручил провести Трамп, столкнулась с целым рядом проблем, заявил Александр Асафов.

«Важно отметить, что американские космические силы удалось «запустить» лишь с четвёртого раза. Там есть существенный набор проблем и претензий, например с выделяемыми бюджетами и недостаточной интенсивностью развития технологий, что делает непонятным дальнейшее космическое развитие», — отметил эксперт.

По словам Асафова, «в США есть Илон Маск, однако нет государственной стратегии в этом направлении». Эксперт предположил, что после вступления в должность нового министра обороны, который скорректирует цели развития космической отрасли, произойдёт замена руководства в смежных ведомствах.

В свою очередь, Андрей Кошкин заявил, что агентство, которое должно было стать основой будущих Космических сил США, так быстро начало буксовать, поскольку Трамп на своём пути встречает серьёзное противодействие со стороны политических оппонентов.

По словам эксперта, сегодня внешняя повестка дня Соединённых Штатов состоит из вопросов и проблем, на которые влияют внутренние события, например, расследование спецпрокурора Роберта Мюллера «связей» предвыборного штаба Трампа с Москвой. Это затрагивает работу политического аппарата, в том числе в деле организации космических войск.