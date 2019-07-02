«Этой темой интересуются не только конспирологи»: почему в США не теряет актуальности вопрос НЛО
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2 июля отмечается как Всемирный день НЛО, или, как его ещё называют, День уфолога — «профессиональный» праздник всех энтузиастов-исследователей, которые пытаются разгадать тайну появляющихся в небе неопознанных объектов и атмосферных явлений. Эта область изысканий получила название «уфология» из-за английской аббревиатуры UFO (Unidentified Flying Object — «неопознанный летающий объект»).
Дата для этого дня была выбрана не случайно — 2 июля связано с одним из самых значимых событий для уфологии. В этот день в 1947 году в окрестностях городка Розуэлл в штате Нью-Мексико потерпел крушение неопознанный объект, обломки которого обнаружил бригадир рабочих с одной из окрестных ферм.
Несколькими неделями ранее американская пресса писала о неких «летающих дисках», поэтому рабочий решил сообщить о находке местному шерифу. Тот, в свою очередь, передал информацию на военный аэродром Розуэлл. Оттуда на место происшествия прибыли два офицера, которые осмотрели место крушения и собрали несколько фрагментов объекта.
8 июля 1947 года на первых полосах целого ряда региональных газет появились заметки о том, что «Воздушные силы армии США захватили под Розуэллом летающую тарелку». СМИ сослались на пресс-релиз, распространённый офицером по связям с общественностью аэродрома Розуэлл.
Однако уже на следующий день генерал воздушных сил Роджер Рэйми выступил с опровержением, в котором заявил, что объект на самом деле был метеозондом, использовавшимся в рамках секретной программы Mogul. Про инцидент вскоре забыли.
- Генерал Рэйми демонстрирует журналистам обломки метеозонда «Могул»
- © University of Texas at Arlington, Special Collections
В 1978 году известный уфолог и учёный-физик Стэнтон Фридман опубликовал интервью с участником тех событий майором Джесси Марселем, который рассказал, что американская армия якобы скрыла от общественности обнаружение инопланетного космического корабля и находившихся на нём пришельцев.
Инцидент в Розуэлле стал важнейшим событием для уфологов и одним из центральных элементов американской поп-культуры — о нём было написано множество книг, сняты художественные фильмы и сериалы.
В небе над США
В начале 1950-х заголовки о «летающих дисках» появлялись на страницах американских газет с такой частотой, что ВВС США под давлением общественности открыли проект «Синяя книга», который был призван разобраться в этом феномене.
После погони двух истребителей за четырьмя светящимися объектами в небе над Вашингтоном 26 июля 1952 года в штаб «Синей книги» позвонил сам президент Гарри Трумэн и потребовал выяснить причины загадочного явления. Собственное расследование организовало и ЦРУ.
В 1969 году проект «Синяя книга» был закрыт. За время его работы удалось собрать более 12 тыс. сообщений о различных происшествиях, связанных с неопознанными объектами или необычными атмосферными явлениями.
По итогам проекта был выпущен доклад, в котором говорилось, что феномен НЛО можно объяснить оптическими иллюзиями или атмосферными явлениями, а сам он не представлял для США ни угрозы в плане национальной безопасности, ни интереса для какой-либо области науки.
Это дало уфологам повод для того, чтобы заявить о том, что федеральное правительство США несерьёзно относилось к расследованию и лишь поверхностно изучало предоставляемую очевидцами информацию.
- В сериале «Секретные материалы» расследование происшествий с НЛО вели агенты ФБР
- © Кадр из сериала «Секретные материалы»
В свою очередь эксперты уверены, что подобные обвинения беспочвенны.
«В большинстве случаев это просто атмосферные явления, которые наблюдатели, в этом случае американские морские лётчики, просто не смогли опознать», — пояснил в беседе с RT руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.
Он также напомнил, что в погоне за такого рода «сенсациями» охотно участвуют не только жители США, но и других регионов планеты.
«Некоторое время назад подобные сообщения приходили из Южной Америки. Но затем вся эта информация была сопоставлена со временем пусков с космодрома в Плесецке, и выяснилось, что очевидцы видели сгорающие в атмосфере ступени ракет. Как правило, у таких явлений совершенно обыденное происхождение, не имеющее никакого отношения к пришельцам с далёких планет», — отметил Батюк.
Новый виток
Тема НЛО снова вернулась на страницы американских СМИ в декабре 2017 года. Тогда ряд изданий, в том числе, например, The New York Times, Politico, Time, Newsweek, сообщили о программе Пентагона, которая в том числе занималась изучением НЛО.
В американском военном ведомстве тогда подтвердили наличие Программы по опознаванию продвинутых авиационных угроз (The Advanced Aviation Threat Identification Program — AATIP), которая существовала с 2007 по 2012 год. В её рамках на изучение неопознанных летающих объектов и неустановленных атмосферных явлений было потрачено $22 млн.
- Кадры неопознанных объектов, заснятые сенсорным оборудованием истребителей F-18 ВМС США
- © U.S. Department of Defense
Ведущие американские СМИ публиковали видеоматериалы, которые были собраны в рамках программы, — на них пилоты авиации ВМС США на истребителях F-18 Super Hornet преследуют некий объект, двигающийся с большой скоростью.
О программе AATIP и необычных «встречах» американских истребителей снова заговорили в этом году. В апреле ВМС США выпустили специальную инструкцию для своих пилотов, в которой устанавливался порядок доклада об инцидентах с неопознанными воздушными объектами.
В мае газета The New York Times опубликовала статью, в которой содержалась новая порция откровений американских морских лётчиков. В них они рассказывали о встречах с такими объектами и утверждали, что приборы инфракрасного наблюдения не фиксировали работу двигателей или какие-либо выхлопы.
Интерес СМИ к теме НЛО увеличился настолько, что журналисты обратились за разъяснениями непосредственно к Дональду Трампу. В ответ на вопрос о возросшем количестве свидетельств пилотов ВМС США о встречах с неопознанными летающими объектами президент рассказал, что его проинформировали о якобы имевших место случаях наблюдения за НЛО.
«Они могут думать, что хотят. Они действительно говорят об этом. Я видел материалы, читал и слышал об этом. У меня даже была одна очень короткая встреча по данному вопросу. Люди утверждают, что видят НЛО. Верю ли я в это? Не особенно», — сказал Трамп в интервью каналу ABC News.
На вопрос, доложили ли бы ему об обнаружении инопланетной жизни, Трамп ответил: «Мы постоянно ведём наблюдение. Вы всё узнаете первыми».
Секретный доклад по встречам с НЛО получили и американские сенаторы, включая зампреда комитета по разведке, демократа Марка Уорнера.
«Когда пилоты на военно-морской базе Oceana (штат Вирджиния, США. — RT) или где-то ещё сообщают об угрозе полётам, препятствующей тренировкам или создающей опасность для жизни, тогда сенатор Уорнер требует ответов. И не важно, будь то метеозонды, зелёные человечки или нечто совершенно иное — мы не можем требовать от наших пилотов подвергать себя неоправданной опасности», — заявила CNN Рэйчел Коэн, пресс-секретарь сенатора Уорнера.
Сообщения об НЛО в Америке появляются каждый год на протяжении 70 лет, это вполне нормальная для американцев практика, отметил в беседе с RT политолог-американист Михаил Синельников-Оришак.
«В США периодически возникают программы, на которых выделяется незначительное финансирование по линии Пентагона и NASA, так что этой темой интересуются не только конспирологи, но и военные. Для США принципиально важно изучать направление перспективной авиации, чтобы их никто не обошёл, поэтому им нужно собирать информацию обо всех подобных явлениях», — пояснил эксперт.
Американские учёные рассчитывают, что когда-нибудь количество информации перейдёт в качество, после чего они смогут дальше искать какие-то объяснения необычным явлениям, добавил Михаил Синельников-Оришак. Серьёзные и влиятельные СМИ стараются публиковать весьма ограниченные данные об НЛО или воздерживаться от подобного рода материалов, говорит политолог. По его словам, только жёлтая пресса на этой теме создаёт сенсации.
«Если такого рода материалы публикуют The New York Times и Washington Post, то их в первую очередь интересует финансирование программ НЛО и их результаты. Они задаются вопросом, зачем на эти программы выделяются большие деньги, а в итоге отчёты оказываются засекреченными или какие-либо результаты отсутствуют вовсе», — заключил Синельников-Оришак.